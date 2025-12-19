İstismar davası kapatıldı

Çocuğa yönelik şiddet ve istismar haberlerinin ardı arkası kesilmezken yargı süreçlerinden de skandal kararlar çıkıyor. 16 yaşındaki E.T. de yaşadığı istismara karşı hak mücadelesi veren çocuklardan biri.

Antep’te yaklaşık 2 sene önce 14 yaşındayken E.T., babası Ali T. tarafından istismara uğradı. İddiaya göre, bir süre devam eden istismarın ardından E.T. yaşadıklarını ailesine anlattı. Durumu sormak için çocuğun anneannesi, baba Ali T.’yi aradığında, Ali T.’nin “Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Cinselliği bilmesi gerekiyor, kızıma cinselliği öğretiyorum, başkasından öğrenmesin” dediği ileri sürüldü. Olaydan sonra psikolojik destek almaya başlayan çocuğun yaşadıklarını doktora anlatması üzerine Ali T. hakkında şikâyette bulunuldu. Ardından “çocuğun cinsel istismarı” suçundan cezalandırılması istemiyle Şubat 2025’te kamu davası açıldı.

ÇOCUK ÇİM’DE KONUŞTU

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye mağdurun Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) alınan ifadesi de girdi. İfadesinde E.T., 2 sene önce babasıyla haftada 3 gün görüştüğünü söyledi. Çocuk ifadesinde yaşadığı istismarın detaylarını anlatarak şöyle konuştu: “Babamın dükkânına giderdik, dükkânda kimse olmadığı zamanlarda konu cinsellikten açılırdı, ‘Merak ettiğin bir şey varsa bana sorabilirsin. Başka erkeklerden öğrenme benimle deneyebilirsin’ derdi.”

Çocuk ifadesinde, ilk yaklaşımının masaj yaptırmak bahanesiyle olduğunu ardından babasının kendisini sık sık istismar ettiğini anlattı. Ayrıca çocuk, korktuğu için kimseye yaşadıklarını anlatamadığını da aktardı.

BERAAT ETTİ

Baba Ali T., Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Aralık 2025 tarihinde son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında sanık Ali T. suçlamaları reddetti. Ali T. savunmasında, E.T.’nin erkeklerle mesajlaştığını bu sebeple şiddet uyguladığını da söyledi. Ardından çocuğun annesi Ö.G. de tanık olarak dinlendi. Ö.G., şüpheli ile yıllar önce ayrıldıklarını ve görüşmediklerini söyledi.

Tanık olarak dinlenen anneanne F.G. ise şu ifadeleri kullandı: “E.T. zaman zaman babasıyla görüşmek istemediğini söylüyordu ama sebebini belirtmiyordu. Yaşadıklarını anlatınca babasını aradım ‘sen nasıl bunları yaparsın’ dedim, sanık bana ‘mağdurun bilmesi gerekeni öğretiyorum. Bunları başkasından öğrenmesin ben yanlış bir şey yapmıyorum’ dedi. Kızına yaptıklarını kabul etti. E.T. olayı bana anlattıktan sonra torunumu psikiyatriste götürdüm, torunum bana anlattığı şeyleri psikiyatriste de anlatınca psikiyatrist durumu kolluk güçlerine bildirdi.”

İfadelerin ve savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın müsnet suçu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle sanık Ali T. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan beraatine hükmetti.

İSTİNAF’A BAŞVURACAKLAR

Davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden gönüllü avukatlar karara tepki gösterdi. Avukatlar, İstinaf’a başvuracaklarını söyledi.