İstismar davasına yayın yasağı

Tarikat ve cemaatlerdeki istismar skandallarının sonu gelmiyor. İstanbul’da, Kuran’a Hizmet Vakfı’nın sorumlusu A.Ş. 4 yaşındaki kızını istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle yargılanmasına bir buçuk yıl sonra başlandı. Dosya kapsamında 21 Şubat 2023’te Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki uzmanlar ve pedagoglar tarafından bir rapor hazırlandı. Raporda, “Çocuğun ifadelerinin tutarlı olduğu, çocuğun fiziksel-bilişsel gelişiminin yaşı ile uyumlu olduğu” da vurgulandı.

22 Şubat 2023’te Cumhuriyet Savcısı, sanık A.Ş.’nin “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanmasını talep etti, istismar suçunu işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu da belirtti. Ancak, savcının “Kuvvetli deliller var” demesine rağmen, mahkeme faili tutuklanmayıp serbest bıraktı.

YETERLİ DELİL YOKMUŞ

5 Nisan 2023’te ise kamera kaydı ve görgü tanığı bulunmadığı, A.Ş.’nin suçlamaları kabul etmediği gibi gerekçeler ile “yeterli delil olmadığı” öne sürülerek kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi, dosya kapatıldı. Yapılan itirazın ve hukuk mücadelesinin ardından bir buçuk yıl sonra dosya yeniden açılarak davaya dönüştürüldü.

15 Ocak 2025’te görülen ilk duruşmada ise duruşmanın kapalı olacağı belirtilerek dosya kapsamında yayın yasağı ve gizlilik kararı verildi. Sanığın tutuklanmadığı öğrenildi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukatlar, davanın takipçisi olduklarını belirtti. Davanın ikinci duruşması 14 Mayıs’ta görülecek.