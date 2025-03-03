İstismar davasında adalet talebi

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle birlikte Şırnak’taki akrabalarının yanına yerleşen 15 yaşındaki çocuk, 2024 yılının Haziran-Temmuz aylarında Şırnak Valiliği’nde koruma olarak çalışan polis Oğuzhan Yücesoy tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı.

Çocuğun pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından fail Yücesoy hakkında, “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kadına Karşı Tehdit” suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan fail Yücesoy, savcılık tarafından 4 kez tutuklanması talep edilmesine rağmen tutuksuz yargılanıyor.

Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek duruşma öncesi MA’ya konuşan, Şırnak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Emine Özdemir, “Türkiye’de bu tarz olaylarda kolluk görevlilerine, kamu görevlisi olmaları nedeniyle nüfuzlarını kötüye kullandıkları gerekçesiyle daha ağır yaptırımlar uygulanması gerekirken, bunun tam tersinin olması güvenlik konusunda endişelerimizi arttırmaktadır. Sanık korunuyor. Bu davaya hepimiz sahip çıkmalıyız” dedi.