İstismar davasında cemaate yargı zırhı

İsmailağa Cemaati’ne ait yatılı Kuran kursunda yaşanan istismar skandalında karar çıktı. En az beş çocuğu istismara maruz bırakan 17 yaşındaki çocuğa 50 yıl hapis cezası verildi. Ancak istismarı gizleyen cemaat mensupları yargılanmadı. Bursa’nın Orhaneli ilçesinde İsmailağa Cemaati’ne bağlı Kuran kursunda yatılı olarak kalan ve ortaokula gitmeleri gerekirken örgün eğitimden koparılan 10-12 yaş aralığındaki en az beş çocuk, 2024’ün Nisan ve Mayıs aylarında, aynı Kuran kursunda kalan ve “ağabey” dedikleri, bir başka çocuğun defalarca cinsel istismarına maruz kaldı.

SKANDALI GİZLEDİLER

Soruşturma kapsamında, örgün eğitimden koparılan mağdur çocuklar yaşadıklarını ve gördüklerini tek tek anlattı. 10 yaşındaki bir çocuk ifadesinde, “Bu olayları gördükten sonra ben anneme anlattım. Daha sonra duyduğuma göre beş kişi daha bu olayları kursta görevli Fehim ve Faruk isimli öğretmenlere anlatmış… Sonra gece Fehim ve Faruk öğretmen bizi kursta topladı. Bize gördüklerimizi kimseye anlatmamamızı, anlatırsak kursun kapatılacağını ve okuyan yüzlerce kişinin mağdur olacağını ve bizim de onların günahına gireceğimizi söyledi…” dedi.

AİLELERİ KANDIRDILAR

Kursta 10 yıldır gönüllü olarak görev yaptığını belirten cemaat mensubu Muhammed Kır’ın ifadesi de “bilgi sahibi” olarak alındı. Kır, istismara maruz bırakılan çocukların ailesine yalan söylediklerini itiraf ederek, “İsmini hatırlamadığımız bir öğrenci bahsedilen çocuklar arasında müstehcen hareketlerin olduğunu kurumumuzdaki görevlilere bildirdi. Bizde bunu öğrenince çocuklar ile görüşme sağladık... Öğrencilerin ailelerine çok detaya girmeden çocuğun öğrenme konusunda isteksiz olduğunu belirterek kurstan almalarının daha iyi olacağını söyledik. Onlar da çocukları kurstan aldılar…"

Kuran kursunda yaklaşık bir yıldır gönüllü olarak çalıştığını belirten cemaat mensubu Fehim Özmen ise “Çocukların ailelerine açık bir şekilde bu konuları anlatmadık. Çocuk ailelerine, ‘eğitimlerde isteksiz olduklarını ve kurstan ayrılmalarının doğru olacağını’ söyledik” dedi.

Soruşturma sürecinde ifadeleri alınan bazı aileler ise çocuklarını istismara maruz bırakan çocuktan şikâyetçi olmadığını söyledi. Kuran kursundaki diğer çocukları istismara maruz bırakan 17 yaşındaki A.S. isimli çocuk ise ifadesinde, istismarı doğruladı ve “şaka amaçlıydı” diye konuştu. A.S, 20 Eylül 2024 tarihinde tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi.

Hazırlanan iddianamede A.S. isimli çocuğa “Beş kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçları yöneltildi. A.S., isimli çocuğun tutuklu yargılandığı ve Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada istismarı gizleyen cemaat mensupları ise “tanık” sıfatıyla dinlendi ve yargılanmadı.

50 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

2 Ekim 2025’te duruşmada tutuklu yargılanan A.S’ye “Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar” suçundan beş mağdur çocuk için 10’ar yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verildi ve A.S’nin tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verildi. Mahkeme başkanı, iki üyenin aksine karara çocuğun tahliye edilmesi gerektiği yönünde şerh düştü.

Mağdur çocukların avukatları ise dava boyunca İsmailağa Cemaati’ne bağlı yurdun yetkililerinin de yargılanmasını gerektiğini vurguladı.