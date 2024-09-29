İstismar davasında dosyalar birleştirildi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Süleymancılara ait Sugözü Ortaokul Öğrenci Yurdu’nda 10 oğlan çocuğunun ‘eğitmen’ G.R.U. tarafından istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada gelişme yaşandı.

Davanın avukatı M. Sutay Seydioğulları’nın sanık G.R.U. hakkında “çocuğa karşı eziyet” suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin ana dava dosyasıyla birleştirilmesi talebi kabul edildi.

Kararda Alanya 10. Asliye Ceza Mahkemesi ile Alanya 2. Ceza Mahkemesi arasında birleştirme uyuşmazlığı nedeniyle hükmün istinaf tarafından alındığı ifade edildi. Kararda, her iki mahkemenin dava dosyaları arasında sanığı ve suçların unsurlarının birlikte değerlendirilmesi yönüyle şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğu ifade edildi. Davanın ana dosya ile birleştirilmesinde yarar görüldüğüne dikkat çekilen kararda, dosyaların birleştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Davanın üçüncü duruşması yarın saat 10.00’da Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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NE OLMUŞTU?

G.R.U. hakkında 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. G.R.U.’dan şikâyetçi olan ailelerden birine cemaat tarafından şikâyetini geri çekmesi için 300 bin TL teklif edildiği öğrenilmişti. İstismarın yaşandığı yurdun kapatıldığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda G.R.U.’nun telefonunda ‘oğlan ve kız çocuklarına ilişkin cinsel içerikli görüntüler’ tespit edilmişti. İstismara maruz bırakılan 4 çocuğun ailesinin G.R.U.’dan şikâyetçi olmadığı öğrenilmiş, ailelere kayyum atanmıştı. 1 Nisan’da görülen ilk duruşmada bir çocuğun fail G.R.U.’nun birden fazla kez istismarına maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararla olaya ilişkin hazırlanan iddianame ana dava dosyası ile birleştirilmişti.

Öte yandan mahkeme, İlçe Özel Öğrenci Yurtları Denetim Komisyonu üyelerinin “denetim görevini tam olarak yerine getirmediklerine” dikkat çekerek haklarında soruşturma açılamasına hükmetmişti.