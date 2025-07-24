İstismar davasında skandal beraat kararı

Bir çocuğa istismar davasında daha tartışma yaratacak karara imza atıldı. 16 yaşındaki kız çocuğu, 3 Ağustos 2023 tarihinde sosyal medya hesabından İstanbul’da bulunan ''Aqua Florya'ya (AVM) gelmek isteyen var mı?' şeklinde bir paylaşım yaptı. 26 yaşındaki Fatih P. ile 24 yaşındaki Sait A., çocukla iletişime geçip AVM’ye gitti.

İddianamede yer alan bilgilere göre, kafede oturdukları sırada Fatih P. ile Sait A, çocuğa, "Bende yeşil peri diye bir içki var içer miyiz?" diye teklifte bulundu. Ardından çocuğu evlerine götürdüler. Çocuğa içki içirip “tırtıklı üçgen bir hap” verdiler. Kendinden geçtiği belirtilen çocuğu cinsel istismara maruz bıraktılar.

Çocuk, Fatih P. ile Sait A, uyuduğu sırada evden çıkıp Eren isimli arkadaşını aradı. Eren, sokakta kaldığını belirten çocuğa, “Harun T. isimli arkadaşının olduğunu, gelip alabileceğini” söyledi.

24 yaşındaki Hakan T. çocuğu alıp bir dükkâna götürdü. Dükkânda Hakan T.’nin kuzeni 28 yaşındaki Harun T. de bulunuyordu. Hakan ve Harun T. çocuğu burada cinsel istismara maruz bıraktı. Çocuk, babasına konumunu atarak yardım istedi. Baba, polisler eşliğinde çocuğun gönderdiği konuma gitti. Bu esnada çocuğun “kalbinin çok hızlı atmaya başladığını ve nefes almakta güçlük çektiğini” söylemesi üzerine Hakan ve Harun T. kapıyı açıp çocuğu dükkândan dışarı çıkardı. Dükkândan çıktığında karşısında babasını gören çocuk polis aracına alındı ve polis ekipleri dükkânda arama yaptı.

Savcılık talimatıyla Fatih P. ile Sait A.’nın da evinde arama yapıldı. Olay yeri inceleme ekipleri halı, koltuk ve prezervatiften örnekler aldı. Alınan örneklerin Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü’nde incelenmesi sonucunda sperm örneklerinin şüphelilere ait olduğu belirlendi.

TÜM SANIKLAR SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma sürecinde hiçbir sanık tutuklanmadı. Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği şüphelileri adli kontrolle serbest bırakırken iddianame olaydan yaklaşık bir yıl sonra 2 Temmuz 2024 tarihinde hazırlandı. Dört sanığın “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Davanın 15 Ocak 2025’te görülen ikinci duruşmasında ikisi evli ve çocuklu olan dört sanık için beraat kararı verildi. Duruşmada savcı tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etse de Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti beraat kararının gerekçesini ise “Sanıkların üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin mahkûmiyetine yeterli hukuka uygun, tüm şüphelerden uzak, kesin, yasal ve yeterli, inandırıcı somut delil bulunmadığı... Mahkememizce resen yapılan gözlemde mağdurun kimlik yaşından 1-2 yaş büyük gösterdiği…” şeklinde açıkladı.

İSTİNAF BERAAT KARARINI BOZDU

Cumhuriyet Savcısı karara itiraz ederek dosyayı İstinaf’a taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi 24 Mart 2025’te, Hakan ve Harun T.’ye yönelik itirazın esastan reddine, Sait A. İle Fatih P’ye yönelik beraat hükümlerinin bozulmasına karar verdi.

AYNI MAHKEME YİNE BERAAT ETTİRDİ

İstinaf’ın bozma kararı sonrasında dosya yeniden Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 1 Temmuz 2025’te görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı yeniden iki sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Ancak mahkeme heyeti yine sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Kararın gerekçesi de “Sanıkların çocuğun yaşını bilmediği ve bu nedenle suç kastlarının bulunmadığı...” şeklinde açıklandı.

SANIKLAR EN AZ 15 YIL CEZA ALMALIYDI

Dava sürecini değerlendiren Avukat Murat Ustabaşı ise şunları söyledi:

“Savcılık mütalaasında çocuğun nitelikli cinsel istismarından cezalandırılmasını isterken mahkeme ise beraate hükmediyor. Burada şaşırılan kısım şu ki mahkeme mağdurun yaşının büyük gösterdiğini iddia ediyor ancak bunu 2025 yılında belirtiyor yani mağdur 18’ine girecekken olay ise 2023 yılında olmuştur. Mahkeme bu hataya nasıl düşmekte anlamamaktayız ve bu durum tam olarak hukuki garabet niteliğindedir. Sanıkların en az 15 yıl ceza alması gerekirken beraat etmesi mağdurun ve toplumun adalete olan inancını zedeleyecektir.”