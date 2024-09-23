İstismar delilleri ortada

Cinsel istismar skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İzmir’de 43 yaşındaki bir kadına, 3 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle dava açıldı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, üç yaşındaki bir kız çocuğunun, S.H. isimli kadın tarafından istismara maruz bırakıldığı gerekçesiyle iddianame hazırladı. Üç yaşındaki çocuk, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi’nde dinlendi. L.K. isimli çocuk, annesi ile babasının ayrı yaşadığını, zaman zaman kaldığı babasının evindeki kadını sevmediğini belirterek, özel bölgelerine dokunduğunu anlattı. Hatta çocuk, “Olay babamın çiftliğinde yaşandı. Babam da gördü ve ‘yapma’ dedi. S.H. kıyafetlerimi çıkarttı, kalem kullandı” dedi. Ayrıca 3 yaşında L.K. babasının teknesinde de yine benzer şekilde S.H.’nin cinsel istismarına maruz bırakıldığını ifade etti.

27 Eylül’de hazırlanan adli görüşme raporunda, çocuğun sözel yetisinin iyi düzeyde olduğu, gerçek-yalan ayrımını yapabildiği vurgulandı. Çocuğun doğruları söylediği belirtilerek, “Mağdur, yaşadığı olayı açık, anlaşılır, samimi ve nesnel şekilde anlatmıştır” denildi. S.H. isimli kadın ise ifadesinde çocuğun babası ile nişanlı oldukları, çocuk ile hiç yalnız kalmadıklarını ve suçlamaları reddettiğini söyledi. Savcılık tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde hazırlanan iddianamede ise çocuğun anlatımının tutarlı olduğuna dair rapor hazırlandığı, çocuğun bakıcısının tanık beyanının bulunduğu belirtilerek kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphe olduğuna vurgu yapıldı. İddianamede, S.H.’nin “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan cezalandırılması istendi.