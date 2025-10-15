İstismar faili 14 ay sonra tutuklandı!

BirGün 12 Temmuz’da yayımlanan “Çocuğu kaçırıp istismara maruz bırakan fail serbest!” başlıklı haberiyle, istismar faili Melik Aras’ın tüm delillere rağmen tutuksuz yargılandığını ortaya çıkardı. Dün görülen üçüncü duruşmada ise 30 yaşındaki Melik Aras’ın 14 ay sonra tutuklanmasına karar verildi.

Bursa’da 13 yaşındaki kız çocuğu 24 Ağustos 2024 tarihinde, 30 yaşındaki komşusu Melik Aras tarafından kaçırıldı. Çocuğu Bursa’dan İstanbul’da yaşayan arkadaşının evine götüren Melik Aras, burada çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı.

İSTİSMAR BELGELENDİ

Aras'ın hamile kalmasın diye çocuğa hamileliği engelleyen ilaç içirdiği de belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) dinlenen çocuk, Aras’ın daha önce de kendisini cinsel istismara maruz bıraktığını anlattı. Çocuğun hastanede yapılan iç beden muayenesinde de cinsel istismara maruz bırakıldığı belirlendi. İstismarın ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından çocuğa dair bir rapor düzenlendi.

ÇOCUĞUN ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ VAR

Psikoloji Değerlendirme Raporu’nda, “Kolay kandırılabilir olduğu” belirtilen çocuğa “hafif düzeyde zihinsel yetersizlik” tanısı konuldu.

14 AYDIR TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

Çocuğun ailesinin şikâyetiyle 25 Ağustos 2024’te gözaltına alınan Melik Aras, aynı gün savcının tutuklama talebiyle Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Aras, çocuğun 13 yaşında bilmediğine öne sürerken hakim Aras’ı tutuklamadı. Haftada dört gün imza atma şartı ile yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

‘BEBEĞİ VAR MAHKEMEYE GİTMEYİN’ DEDİLER

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11 Aralık 2024’te hazırladığı iddianamenin ardından Melik Aras’a dava açıldı. Savcı fail Aras’ın “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Aras’ın yakınları ise bu süreçte davada tanık olarak dinlenecek isimlere ulaştı. Tanıklara “Aras’ın evli olduğunu ve yeni bebeği olduğu” söyleyerek tanıklıktan vazgeçmelerini istediler.

SONUNDA TUTUKLANDI

Dün Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ise “Kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve atılı suçun katalog suçlardan olması” nedeniyle 14 ay sonra Melik Aras’ın tutuklanmasına karar verildi. Duruşma 21 Ekim’e ertelendi.

MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ…

Mağdur çocuğun avukatı Bülent Özdaman ise BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Savcı artık esas hakkında mütalaasını açıklayacak. Sanık ve müdafi eğer süre istemeyip savunma yaparsa bir sonraki duruşma karar verilecek. Biz indirimsiz yüksek bir ceza almasını ve tutukluluğunun hükümle birlikte devam etmesini bekliyoruz. Zira duruşma savcısının da ifade ve talep ettiği üzere sanık adli kontrolü ihlal etmiş, tanık beyanları ve dosyadaki rapor içerikleri, sanığın bizzat kendi ikrarı ve çelişkili beyanları, dosyanın artık tekemmül etmiş, karar aşamasına gelmiş olması gecikmiş de olsa bu tutuklama kararını artık elzem kılıyor.

Mahkemenin verdiği tutuklama geç kalınmış ama son derece isabetli bir karar olmuştur. Maalesef birçok usul hatası ve yanlış karar verilmesi sonucu tutuklu yargılama olması gerekirken tutuksuz yargılanan sanığın olduğu bir dosyada mağdur ve müşteki vekili olarak meslek hayatımda ilk kez hukukun ve itirazların sonuçsuz kaldığını gördüğümden kamuoyu vicdanı harekete geçsin diye mağdur aileyle birlikte medya, çocuk dernekleri, barolar, bakanlıklar, milletvekilleri, sanatçılar, sosyal çevrem ve müvekkillerimden destek istedim. Bugün mahkeme o sanık hakkında tutuklama kararı verdi. Bu konuda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yargılama devam ediyor. Sürecin takipçisi olacağız.”