İstismar faili davayı Yargıtay’a taşıdı: ‘Somut delil yok’ dedi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Süleymancılara ait Sugözü Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 oğlan çocuğunun eğitmen G.R.U. tarafından istismar edilmesine ilişkin davada gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Eylül 2025’te 84 yıl hapis cezası alan G.R.U., karara karşı “eksik inceleme yapıldığı” iddiasıyla Yargıtay’a başvurdu. İstismara maruz bırakılan çocukların “olayın sıcağı sıcağına şikâyetçi olmamalarına açıklama getirilemediği” iddia edilen başvuruda çocuklara ve ailelere “yönlendirme yapıldığı” ileri sürüldü.

2023 yılında meydana gelen olaya dair hazırlanan iddianamede; fail G.R.U.’nun çocukları istismara ve şiddete maruz bıraktığı, istismar içerikli oyunlar oynattığı ifade edildi. Yurtta kalan bir çocuk ifadesinde, G.R.U.’nun kendisini yurttaki bir odaya ‘temizlik’ için götürdüğü ve istismara maruz bıraktığını anlattı. Aynı çocuk, G.R.U.’nun diğer çocuklara yönelik cinsel içerikli söylemlerde bulunduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda G.R.U.’nun telefonunda ‘oğlan ve kız çocuklarına yönelik cinsel içerikli görüntüler tespit edildi.’

AİLELERE PARA TEKLİF EDİLDİ

G.R.U.’dan şikâyetçi olan ailelerden birine cemaat tarafından şikâyetini geri çekmesi için 2023 yılında 300 bin TL teklif edildi.

Olayın yaşandığı tarihlerde, Süleymancılar cemaatinin üyeleri, sözkonusu çocukların aileleriyle görüşmeler yaptı. Görüşmede, olayın medyaya yansımaması için aileler ikna edilmeye çalışıldı. Kamera kayıtları ortaya çıkan görüşmede cemaat üyelerinin mağdur ailesine, “Bu kişiyi önceden uyardık. Çocuklarla çok yakın olduğunu söyledik” dedi. Aileler ise, olayın ortaya çıkmasından aylar önce çocukların yurt yönetimine yaşananları ihbar ettiğini söyledi.

Aynı zamanda tarikat üyeleri, yurtlarda eğitim veren öğretmenlerin başındaki ve ‘Başefendi’ olarak adlandırılan kişinin düzenlenen konferanslarda “Ortaokul çocukları bazen bir kadından daha cazip gelebilir” dediğini söyledi.

DENETİMCİLER KAYDI OLAN FAİLİ BULAMADI

İstismarın yaşandığı dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) yurdun dört kere denetlendiği ortaya çıktı. Kamu görevlileri, haklarında “görevi ihmal” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Fail, resmi kayıtlarda “temizlikçi” olarak yer aldığını ancak “eğitmen” olarak çalıştığını itiraf etmesine karşın komisyon üyeleri, denetimlerinde G.R.U.’yu görmediklerini ileri sürdü.

Davanın Aralık 2024’te görülen dördüncü duruşmasında dosyaya eklenen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belgelerine göre sanık G.R.U.’nun Sugözü Eğitim ve Kültür Hizmet Derneği’nde kaydı bulunuyordu.





KAMU GÖREVLİLERİ YARGILANMAYACAK

Kamu görevlileri hakkında açılan soruşturma kapsamında 9 Ocak 2026’da “kovuşturmaya yer yok” kararı verildi. Kararda, özel yurtları denetlemekle yükümlü olan Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı kamu personellerinin bulunduğu İlçe Özel Öğrenci Yurtları Denetim Komisyonu üyesi 4 kamu görevlisinin “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmadığı” belirtildi.

Mağdur çocukların avukatı M. Sutay Seydioğulları, karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, "Kararın, gerekli incelemenin yapılmadığı yahut soruşturmanın savsaklandığı" ifade edildi.

Fail G.R.U.'nun SGK kaydı olduğu anımsatılan dilekçede "Sanık, yurtta kimlik kontrolü yapıldığını beyan etmiştir. Şüpheliler gerekli denetimi gerçekleştirmemiştir" denildi.

Alanya 2. Sulh Ceza Hâkimliği ise verdiği kararda, “kovuşturmaya yer yok” hükmünün usul ve yasaya uygun buldu. Hâkimlik kararında, “soruşturma kapsamında yeterli araştırma yapıldığı” belirterek kovuşturmaya yer yok kararının yerinde olduğunu aktardı.

FAİL ÇOCUKLARI SUÇLADI

Son gelişme ise failin kararı Yargıtay’a taşıması oldu. Fail G.R.U., 13 Şubat 2026 tarihli başvurusunda “eksik inceleme yapıldığı”nı iddia ederken diğer yandan istismara maruz bıraktığı çocukları suçladı. Başvuruda, çocukların “olayın sıcağı sıcağına şikâyetçi olmamalarına açıklama getiremediği” iddia edilirken çocuklara ve ailelere “yönlendirme yapıldığı” ileri sürüldü.

Başvuruda, istismara maruz kalan çocukların ifadelerinin “çelişkili” olduğu iddia edildi.

Başvuruda, istismarın gerçekleştiğine dair “somut delil olmadığı” vurgulanarak mahkûmiyet kararının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek kararın bozulması talep edildi.

Çocuklardan ikisinin yurttan ayrılmak için “yalan söylediği” iddia edilen başvuruda sanığın şiddet uygulaması nedeniyle çocukların “husumet beslediği” ileri sürüldü.

Başvuruda aynı zamanda “istismar suçunun işlenmesi sırasında sınırlı süreyle mağdurların hareket edebilme imkânlarının ortadan kaldırılmasının ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçunu oluşturmadığı” iddia edilerek kararın bozulması istenildi.

Fail G.R.U.’nun aynı beyanlarla yaptığı istinaf başvurusu ise 16 Ocak 2026’da reddedilmişti.

CEZADA İNDİRİME GİDİLMEMELİ

Öte yandan mağdur çocukların avukatı Seydioğulları 16 Şubat 2026’da fail G.R.U.’ya verilen hapis cezasında indirime gidilmesini Yargıtay’a taşıdı. Sanığa “Cinsel İstismar”, “Cinsel Taciz”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Eziyet”, “Müstehcenlik” suçlarından bazılarında indirimi gidilmesi ve bazı suçlar bakımından beraat kararı verilmesine itiraz edildi.

Yerel mahkemenin kararında, sanık hakkında “Cinsel İstismar”, “Eziyet” ve “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından indirime gidildiği anımsatılan başvuruda, G.R.U.’nun yargılama boyunca pişmanlık göstermediği vurgulandı.

Yapılan başvuruda, G.R.U. hakkında alt sınırdan verilen 84 yıllık hapis cezasının bozulması ve üst sınırdan veya alt sınırdan uzaklaşılarak, tüm artırım sebeplerinin uygulanarak hapis cezasının yeniden belirlenmesi talep edildi. Ayrıca fail hakkında verilen indirim, beraat ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile erteleme kararlarının kaldırılması istenildi.