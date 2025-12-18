İstismar faili üç yıl sonra tutuklandı!

İstanbul Üsküdar'da 12 Nisan 2023 tarihinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu, bıçakla bakkal dükkanı sahibi Metin Kılıç isimli şahsı yaraladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan çocuk, defalarca Metin Kılıç’ın cinsel istismarına maruz kaldığını anlatmasına rağmen tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, bir gün bile tutuklanmayan 50 yaşındaki istismar faili Metin Kılıç, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve tehdit” suçundan, yaklaşık iki ay cezaevinde tutuklu kalan mağdur çocuk ise “Kasten yaralama” suçundan yargılandı.

Mağdur çocuk, “Metin Kılıç’ın bakkal işlettiğini, yıllarca Kılıç’ın kendisini özel bölgelerine dokunduğunu ve ardından kıyafetlerini çıkararak kendisini istismara maruz bıraktığını” anlattı. Hazırlanan iddianamede de “İstismarın mağdurun 12 yaşını doldurmadan önce de birden fazla kez gerçekleştiği” ifade edildi.

‘DERDİMİ KİMSEYE ANLATAMADIM’

Çocuk mahkemede defalarca istismara maruz bırakıldığını vurgulayarak şunları anlattı: “Bana ‘seni kaçıracağım, sana dokunabilir miyim, sana dokunsam bir şey olur mu?’ diyordu. Bir süre sonra beni kimseye söylememem için tehdit etmeye başladı, ‘babanı öldürürüm, kardeşini kaçırırım, seni vururum’ gibi tehditler sergiledi. Korktuğum için olanları kimseye anlatamadım, içime kapanık bir hâl aldım. Ben gidip geldikçe bedenime temas etmeye ve kıyafetlerimi çıkarmaya başladı… ‘bunları yapıyorum, birine söylersen senin babanı öldürürüm, baban buraya gelip gidiyor' diyordu. Daha çok korktum, bende travma yarattı. İçime kapanık oldum, derdimi kimseye anlatamadım… Beni tehdit ettiği için kimseye anlatamadım. Bana bu eylemini yirmi defa yapmıştır. Bu eylemi bir aylık sürece yayılıyordu, bir ayda 15-20 defa yapıyordu.”

‘KENDİMİ KORUMA İSTEDİM’

Çocuk olay günü yaşananları da “Sanık o gün de saçlarımı tutup bana arkadan sarılmaya çalışınca kendimi korumak ve onun bu eylemlerinden sakınabilmek için orada gördüğüm bıçağı elime aldım. Rastgele salladım. Bıçak ona isabet etti ve kaçıp kurtuldum. Öldürme veya yaralama kastım yoktu. Saldırısından korunmaya çalışıyordum” diyerek anlattı.

TARTIŞMA YARATAN KARAR

Mahkeme 7 Temmuz 2025’te Metin Kılıç'a “Çocuğun (basit) cinsel istismarı” suçundan 10 yıl hapis, tehdit suçundan ise beraat kararı verdi. Mağdur çocuk ise “Kasten yaralama” suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

BİR HAKİM KARARA ŞERH DÜŞTÜ

Karara şerh düşen mahkeme heyetinde görevli bir hakim ise “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek çocuğun (basit) cinsel istismarı suçundan verilen mahkûmiyet kararına katılmamaktayım” ifadelerini kullandı.

FAİLİ İSTİNAF TUTUKLADI

İlk derece mahkemesinin kararı istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi 15 Aralık 2025 tarihinde ilk derece mahkemesinin verdiği 10 yıllık hapis cezasını kaldırarak fail Metin Kılıç’ı “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıp sanığı tutukladı. Mağdur çocuğun 8 ay 10 günlük cezasına yönelik itiraz ise reddedildi.

ADALET GEÇ DE OLSA TECELLİ ETTİ

Mağdur çocuğun avukatı Bülent Özdaman ise BirGün’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Mağdur kızımız tekrar cinsel istismar eylemine maruz kalmamak, sanıktan kaçmak amacıyla bakkalda bulduğu çakıyla kendini korumak amacıyla rastgele savurunca sanığı bıçakladığı için sanık bir müddet hastanede kalıyor. Maalesef bu yüzden başlangıçta sanık hakkında ev hapsi/konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilirken mağdur kızımız da bu aşamada tutuklanıyor ve iki ay kadar da tutuklu kalıyor. Halbuki başlangıçta sulh ceza hakimliği olayı hukuken doğru şekilde değerlendirse mağdur çocuk hakkında meşru savunma ya da haksız tahrik hükümleri uygulanma ihtimalinden dolayı tutuklama kararı vermez, sanık hakkında da alacağı ceza miktarının çok yüksek olacağı ve mağdurda bıraktığı etki göz önünde bulundurulunca tutuklama kararı verilirdi. Adalet, hem mağdur çocuk ve ailesi için hem de cinsel istismar faili sanık için geç de olsa tecelli etti diyebiliriz. İstinafın verdiği bu karar emsal mahiyette denilebilir. Biz hukuken bu dosyada sanık hakkındaki verilen kararın Yargıtay, temyiz aşamasında da bu haliyle onaylanacağını düşünüyoruz” dedi.