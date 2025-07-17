İstismar failinin itirazı reddedildi

İstinaf, İstanbul Güngören’deki bir ilkokulda, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu için 47 yıl hapis cezasına çarptırılan halk oyunları öğretmeni 60 yaşındaki Naci Songur’un itirazını reddetti.

Halk oyunları öğretmeni Naci Songur, 2 Nisan 2024’te “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. Dört çocuk, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği bünyesindeki Çocuk İzlem Merkezi’nde dinlendi. Üçüncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki bir kız çocuğu, “Kendisini spor salonuna çağıran halk oyunları öğretmeni Naci Songur’un özel bölgelerine dokunduğunu, öptüğünü ve cinsel içerikli videolar izlettiğini” anlattı.

Çocuk, Songur’un istismardan önce diğer öğrencileri spor salonun çıkarttığını, bir arkadaşıyla her perşembe günü istismara maruz bırakıldığını ifade ederek “Bunları zorla yapıyordu ve bir şey diyemiyorduk” diye konuştu.

Naci Songur

Hazırlanan raporlarda ise çocukların anlatımının samimi ve tutarlığı olduğu, doğru söylediklerinin altı çizildi.

Okulun güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ise “Çocukların spor salonuna girip uzun süre kaldığını, Songur’un zaman zaman koridora çıkıp etrafa baktığını, spor salonundan çıkan kız çocuklarının üzerini düzelttiğini, diğer öğrencilerinin spor salonuna ‘kapı kilitli olduğu için’ giremediğini" tespit etti.

47 YIL 4 AY CEZA

İfadesi alınan Songur ise suçlamaları kabul etmediğini, öğrenciler ile bireysel olarak değil grup olarak çalıştığını iddia etti. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 20 Şubat tarihinde karar çıktı. Mahkeme, Songur’a dört çocuğa karşı “cinsel istismar ve müstehcenlik” suçunu işlediği gerekçesiyle toplam 47 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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DAVA DOSYASI YARGITAY’A GÖNDERİLDİ

İlk derece mahkemesinin kararı Songur’un, mağdurların ve Aile Bakanlığı’nın avukatları ile Cumhuriyet Savcısı tarafından İstinaf’a taşındı.

Bölge İdare Mahkemesi, 18 Haziran 2025’te istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Ayrıca sanığın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına da karar verildi. Dosya Yargıtay’a gönderildi.