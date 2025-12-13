İstismar gerçeğine gözlerini kapattılar

BirGün’ün, “Meclis’te çocuk istismarı” haberi kamuoyunda infial yarattı. TBMM lokantasında staj yapan liseli kız öğrencilere yönelik tacizin ardından TBMM Genel Sekreterliği, “Olayların üzerine titizlikle gidileceği” yönünde açıklama yaptı. Meclis bünyesinde başlatılan idari soruşturma kapsamında, üç aşçının iş akdinin sonlandırıldığı, bir aşçı ve bir aşçıbaşının ise disiplin cezası ile cezalandırıldığı belirtildi.

Genel Sekreterlik, konuyla ilgili olarak düzenlenen disiplin raporunun bir örneğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldığını duyurdu. Genel Sekreterlik, soruşturma süreciyle ilgili siyasi parti gruplarının bilgilendirildiğini ve “Her türlü bilgi ve belge paylaşımına açık olunduğunu” açıkladı.

KIRIK KARNE

Yaşanan olayın ardından BirGün, TBMM Başkanlığı’na, “İstismar ve taciz olaylarının araştırılması” amacıyla verilen Meclis araştırması önergelerine de mercek tuttu. Meclis’in, 23, 24, 26 ve 27’nci yasama yıllarında, “Taciz ve istismar olaylarının araştırılması amacıyla” toplam 18 adet Meclis Araştırması Önergesi verildi. 18 önergeden yalnızca birinin kabul edildiği belirlendi. Meclis Araştırması yapılması teklifi kabul edilen önergenin 2009’da CHP tarafından, “Çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” amacıyla verildiği belirtildi.

HÜKÜMSÜZLER

Taciz ve istismar olaylarının araştırılması amacıyla teklif edilen ancak “Yasama dönemi sona erdiği için hükümsüz” sayılan 17 önergeden bazılarının içerikleri şöyle sıralandı:

• İşyerinde yaşanan psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi

• Dicle Üniversitesi Kampüsü’ndeki yurtlarda kalan kız öğrencilerin cinsel tacize maruz kaldıkları yönündeki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi

• İşyerinde yaşanan psikolojik taciz (mobbing) vakalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi

• Kadınların gündelik hayatta yaşadığı sorunların tespit edilerek, karşı karşıya kaldıkları şiddet, mobbing ve taciz tehlikelerinin önlenmesinin yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi

• Eğitim kurumlarında gerçekleşen taciz vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi

• TBMM’de yaşandığı iddia edilen bir taciz vakasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi (2018 yılı).

∗∗∗

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Meclis’teki çocuk istismarı ile ilgili dün yeni gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, özetle şu ifadeler kullanıldı: "TBMM Genel Sekreterliği’nden gönderilen idari soruşturma evrakı incelenerek soruşturma derinleştirilmiş, mağdure D.K.’nin ifadesinde geçen ve idari soruşturma evrakında benzer olaylar mağduru olduğu anlaşılan diğer üç mağdurenin beyanları alınmış, mağdurelere cinsel tacizde bulunan diğer 4 şüphelinin de gözaltına alınarak kollukça savunmalarının alınıp mevcutlu olarak hazır edilmeleri istenmiştir. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle devam etmektedir.” Olayla ilgili gözaltına alınan H.İ.G. tutuklanmıştı.

∗∗∗

‘OLAYIN SORUMLUSU AKP’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de dün TBMM Dikmen Kapısı önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Kadınların eylem yapmak istediği alan çevik kuvvet ve barikatlarla çevrelendi. Burada yapılan açıklamada “Bu olay münferit değildir, bu olayın sorumlusu aile yılı adı altında kadınların, çocukların aile içinde şiddete uğramasına sebep olan, kadınları koruyan yasa olan 6284’ü etkin uygulamayan, çocukları koruyacak Lanzarote Sözleşmesi’ne saldıran iktidardır. Sadece meclisteki failler değil siz de hesap vereceksiniz. Kutsal ailenizde öldürülen, şiddete uğrayan kadınların, kız çocuklarının hesabını vereceksiniz. 6284 uygulanmadığı için öldürülen kadınların hesabını vereceksiniz. Karanlıkta bıraktığınız şüpheli kadın ölümlerinin hesabını vereceksiniz. MESEM’lerde öldürülen çocukların hesabını vereceksiniz. Meclis içinde istismara uğrayan kız çocuklarının hesabını vereceksiniz. İktidarın yaratmak istediği karanlık düzende sadece aile değil meclis bile şiddet sarmalının bir parçası olmuş durumda. Biz kadınlar, mücadelemizle bu karanlığa geçit vermeyeceğiz” denildi.

Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de dün konuya ilişkin araştırma önergesi verdi. Dinçer, Meclis çatısı altında ortaya çıkan çocuk istismarı iddialarının sadece mağdur çocukların haklarını değil, Meclis’in kurumsal itibarını ve toplumun adalet duygusunu da derinden sarstığını vurguladı.

∗∗∗

HER 3 GÜNDE 1 ÇOCUĞA TACİZ

Türkiye, Meclis’te stajyer kız öğrencilere yaşanan cinsel istismarı konuşurken yapılan bir araştırma meselenin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre 2-12 yaş arasında bir çocuk istismara maruz bırakılıp hamile kaldı. “Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarda Adli Tıbbi Muayene Bulgularının İncelenmesi” başlıklı araştırma Nisan 2025’te yayımlandı.

Akademisyenler bir yıl boyunca Marmara Bölgesi’nde yer alan bir hastanenin çocuk izlem merkezindeki 121 istismar vakasını inceledi. 121 mağdurun 108’i kız, 13’ü erkek olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 121 mağdurun 26’sının 2-12 yaş arasındaki çocuklardan oluştuğu belirlendi.

Rapordaki en çarpıcı bulgulardan biri de gebelik durumuna ilişkin oldu. Raporda 4 çocuğa kesin gebe denirken 8’ine ise gebelik şüphesi tanısı konuldu. Kesin gebe olanlardan 1 tanesi, şüpheli olanlardan ise 2 tanesi 2-12 yaş arasında yer aldı. 26’sında yani yüzde 21,5’inde tekrarlı istismar yaşanırken 95’inde ise böyle bir durum olmadı.

%36’SI AİLE İÇİNDEN

Öte yandan mağdurların yüzde 33,9’unun istismarı açıklamak için 6 aydan daha uzun bir süre beklediği ortaya çıktı. İlk 48 saat içinde açıklama yapanların oranı ise 17,4 oldu. İstismar ettiği düşünülen şüphelilerin 85’i aile dışından, 36’sı ise aile içinden bir erkek olduğu kayıtlara geçti.

Çalışmanın son bölümünde ise 121 mağdurun 32’sinde genital travma bulgusu saptandı.