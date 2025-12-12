İstismar gerçeğini ortaya koyan araştırma: 2-12 yaş arasındaki 1 çocuk hamile kalmış

Türkiye, Meclis’te stajyer kız öğrencilere yaşanan cinsel istismarı konuşurken yapılan bir araştırma meselenin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre 2-12 yaş arasında bir çocuk istismar edilip hamile kaldı.

“Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarda Adli Tıbbi Muayene Bulgularının İncelenmesi” araştırma Nisan 2025’ta yayımlandı. Araştırmayı Ömer Büber, Mehmet Saki Çelik, Enes Sarıgedik, Enes Emre Öztürk ve Mustafa Tolga Tunagür isimli akademisyenler gerçekleştirdi. Akademisyenler bir yıl boyunca Marmara Bölgesi’nde yer alan bir hastanenin çocuk izlem merkezindeki 121 istismar vakasını inceledi.

Çalışmanın yapıldığı 12 aylık dönemde, cinsel istismar iddiası ile merkeze başvuran 121 mağdurun 108’i kız, 13 tanesi ise erkekti. Bu 121 mağdurun 26’sı ise 2-12 yaş arasındaki çocuklardan oluştu.

UTANÇ TABLOSU

Rapordaki en çarpıcı bulgulardan bir tanesi gebelik durumuna ilişkin oldu. Buna göre mağdur çocuklardan 4 tanesi kesin gebeydi. 8 tanesinde ise gebelik şüphesi bulunuyordu. Kesin gebe olanlardan 1 tanesi şüpheli olanlardan ise 2 tanesi 2-12 yaş arasındaydı.

Mağdurların yüzde 33,9’u istismarı açıklamak için 6 aydan daha uzun bir süre beklerken, yüzde 17,4’ü 1-6 ay arasında açıkladı. İlk 48 saat içinde açıklama yapanların oranı da yine 17,4 oldu. 26’sında yani yüzde 21,5’inde tekrarlı istismar yaşanırken 95’inde ise böyle bir durum olmadı.

YÜZDE 30’U AİLE İÇİNDEN

İstismar ettiği düşünülen şüphelilerin 85’i aile dışından 36’sı ise aile içindendi. Aile içinden şüpheliler arasında baba, ağabey, dede, amca, dayı gibi yakınlığı olanlar yer aldı.

Çalışmanın son bölümünde 121 olgunun 32’sinde genital travma bulgusu saptandığı bildirildi. Ayrıca “Sonuçlar cinsel istismar olgularının tespitinde ve kanıtlanmasında genital muayene bulgularının önemli olduğunu göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.