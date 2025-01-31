İstismar meşru hale getirildi

BirGün Kadın Kolektifi

Irak Parlamentosu, küçük yaşta evliliğe zorlamayı yasallaştıracağı ve yaygınlaştıracağı eleştirilerine rağmen kabul ettiği kanunla İslami mahkemelere evlilik, boşanma ve miras meseleleri üzerinde daha fazla yetki verdi.

Kadınlar bunun, aile hukukunu birleştiren ve kadınlar için güvenceler getiren Irak’ın 1959 tarihli Kişisel Statü Kanunu’nun altını oyduğunu savunuyor. Irak yasaları şu anda evlilik yaş sınırını 18 olarak belirliyor. Kabul edilen değişiklikle 9 yaşına kadar çocukların evliliğe zorlanması yasal hale geldi.