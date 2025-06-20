İstismara indirim!

Süleymancılara ait erkek öğrenci yurdunda 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık İmam Sığın’a verilen 28 yıllık hapis cezası Yargıtay’’da ‘sicilinin temizliği’ gerekçe gösterilerek bozuldu. ‘Sicilinin temizliği’ gerekçe gösterilen davanın dün görülen duruşmasında indirim uygulandı. Ceza 24 yıl 4 aya düşürüldü.

İstanbul Ümraniye’deki Süleymancılara ait Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 11 yaşında bir çocuk yurtta imamlık yapan İbrahim Sığın tarafından 2 sene önce istismar edildi. Çocuğun ailesinin şikâyetinin ardından tutuklanan sanık İbrahim Sığın’a "cinsel istismar" suçundan, 28 yıl hapis cezası verildi. Ancak cezanın bozulması talebiyle dosya Yargıtay’a taşındı. Bozulma gerekçesi olarak sanığın duruşma tutanaklarına yansıyan kötü bir tutumu olmadığı ve sicilinin temiz olduğu işaret edildi. Davanın dün görülen duruşmasında cezasına indirim uygulanarak 24 yıl 4 aya düşürüldü. Avukatlar cezadaki indirime itiraz edeceklerini söyledi.

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Arzu Sena Topuz, BirGün’e yaptığı açıklamada “Bozma sonrası görülen duruşmada suçun ortaokul düzeyinde çocukların yatılı olarak bulunuyor olduğu yurtta, bakım ve gözetim yükümlüsü tarafından işlendiğini, sanığın aşamalarda hiçbir samimi itiraf ya da pişmanlık belirtisi göstermediğini, cinsel istismar suçunun yarattığı toplumsal tehlike gözetilerek cezanın indirimsiz şekilde verilmesi gerektiğini söyledik. Ancak maalesef yerel mahkeme tarafından Yargıtay ilamina uyularak takdiri indirim uygulandı ve ceza 28 yıldan 24 yıl 4 aya düşürüldü. Toplumda gittikçe yaygın hale gelen cinsel istismar suçunda temiz sicil indirimini kabul etmiyoruz! Karara itiraz edeceğiz” dedi.

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TACİZE ÖDÜL GİBİ ATAMA

Eskişehir’de müftüyken çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle yargılanan ve dava sonuçlanmadan Diyanet’in vaiz olarak göreve iade ettiği İshak Yıldırım, atandı. Yıldırım’ın, yeni görev yeri Sinop oldu. Yıldırım, belirlenen günlerde karakolda imza atması şeklinde uygulanan adli kontrol kararının Sinop’ta devam ettirilmesini istedi. İsmail ARI