İstismara karşı somut bir adım atılmıyor

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismara iktidar cezasızlık politikasını uyguladıkça failler cesaret buluyor. Bunun bir örneği de Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde yaşandı.

Araştırma görevlisi olarak görev yapan Adnan Akar’ın yıllardır birçok öğrenciyi taciz ettiği öne sürüldü. Öğrenciler, Akar hakkındaki taciz suçlamalarına dair rektörlük ve bölüm yönetiminin bir yaptırım uygulamadığı söyleyerek tepki gösterdi.

Fakülte önünde geçen Perşembe bir araya gelerek basın açıklaması yapan öğrenciler, Akar’ın yıllardır birçok öğrenciye sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu söyledi. Bu durumun en az iki senedir üniversite yönetimi ve bazı akademisyenler tarafından bilindiğini vurgulayan öğrenciler “somut bir adım atılmıyor” dedi.

Yapılan açıklamada açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Bölüm başkanı yaşananları görmezden gelmiş, sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Süreç içerisinde olayın taşındığı yetkili merciler ‘Hakkınızı hukukla arayın’ demekle yetinip durumu bu noktaya sürüklemişlerdir. Hukukunda yasanın da kimin için var olduğunu bugün artık açıkça görmekteyiz. Kadınlar yaşadığımız ataerkil toplum içerisinde başlarına gelen problemlerde gerek aile gerek toplum gerekse akademi baskısına maruz kalmakta ve ses çıkardıkları noktada herhangi bir muhatap bulamamaktadır. Çünkü kız çocuğu babanın, öğrenci akademisyenin vatandaş ise adil olmayan adalet sisteminin gücü altında ezilmiştir. Biz ne hukukunuzla ne de yasanızla bir şeylerin çözülmesini beklemeyeceğiz. Biz kendimiz hukukumuzu, yasalarımızı yazacağız.”

PSİKOLOJİSİ BOZUKMUŞ!

Açıklamada ayrıca Akar’ın kendisini “Psikolojim bozuktu” diyerek savunduğu da belirtildi. Yaşananlar teşhir edilene kadar suçunu kabul etmeyen Akar’ın kamuoyu baskısı oluştuktan sonra "Evet kötü şeyler yaptım kabul ediyorum ama psikolojim bozuktu, ilgiye ihtiyacım var" ifadelerini kullanarak “Öğrenciler isterse istifa ederim” dediği vurgulandı.

BirGün’e konuşan öğrenciler, “Bu bir ‘pişmanlık’ değil. Bu psikolojik sorunlardan kaynaklanan bir tepki de değil. Bu, failin akademisyen kimliğini ve psikolojik problemlerini kullanarak tacizini aklama çabası” dedi. Öğrenciler “Adnan Akar onunla ilgili paylaşımlarımız sebebiyle bizden şikayetçi oldu, ifadeye çağrıldık” dedi. Hakkında birçok öğrenci tarafından taciz suçlaması bulunmasına rağmen Akar’a bir yaptırım uygulanmadığını belirten öğrenciler, “Adaletin işlemediği bu sistemde, sessiz kalmayacağız. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu kişi derhal görevden alınmalı ve adli süreç başlatılmalı” ifadelerini kullandı.