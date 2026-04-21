İstismarcı sözde şeyh gözaltında

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki Totana Mahallesi’nde bir çocuğa sistematik cinsel istismarda bulunan imam Mehmet Latif Yeprem, gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Kulp ilçesine bağlı olan kırsal Totana Mahallesinde kendisini "şeyh" olarak gösterdiği belirtilen imam Mehmet Latif Yeprem’in M.Y.'ye çocuk yaşta sistematik cinsel istismarda bulunmasının ortaya çıkması üzerine imam hakkında gözaltı kararı verildi.

MA'nın haberine göre Diyarbakır Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Yeprem, Totana Mahallesi'nde gözaltına alınarak ifadesinin alınması için Kulp Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. M.Y. ise ifadesine başvurulmak üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.