İstismarcılara beraate itiraz

Ordu Ünye’de 12 yaşındaki S.A.’nın cinsel istismara maruz bırakıldığı davada 11 sanığın beraat ettirilmesine itiraz edildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuran S.A.’nın avukatı Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın yeniden değerlendirilmesini ve sanıklara cezaların verilmesini talep etti.

Dilekçede, istismara maruz bırakılan S.A.’nın sanıklarla aynı ilçede yaşıyor olmasının verdiği travmatik etkilerinin var olduğu kabul edilerek ifadelerin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. İstinaf başvurusunda, verilen kararın bozularak ilk derece mahkemeye yeniden gönderilmesi veya kararın kaldırılarak yeniden hüküm verilerek sanıkların üzerine atılı iddialar üzerinden cezalandırılması talep edildi. Sanıklar mayıs ayındaki karar duruşmasında beraat etmişti.