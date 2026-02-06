‘İstismarcıyı değil çocuğu sorguladılar’

Haber Merkezi

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi hakkında kızına üç yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılırken mağdur çocuğun annesi D.Ş., İstanbul Anadolu Adliyesi önündeki nöbetini dün de devam ettirdi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, yaptığı destek ziyaretinde mahkeme sürecindeki hukuka aykırılıklara dikkat çekti. Tozbey, çocuğun maruz kaldığı cinsel istismarı ilk duruşmada 20 kişinin önünde anlatmak zorunda kaldığına dikkat çekti. Tozbey, Çocuk İzlem Merkezi’nin (ÇİM) ve uzman doktorların raporlarına karşın Kartal Cumhuriyet Savcılığı’nın istismarcı babanın beraatını talep etmesine dikkat çekti.

Anne D.Ş.’nin avukatı Serenay Yaman ise "Yargılamanın başından beri sanık değil, mağdur çocuk sorgulandı. Biz artık bu keyfi tutumların sona ermesini, çocuğun üstün yararının gözetilerek hukuk devletine uygun bir karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Anne D.Ş. de şu ifadeleri kullandı: “Sadece evladım için değil, Narin Güran, Sıla bebek, hayalleri yarım kalan Rojin Kabaiş ve adaleti bekleyen nice canımızın sesi olmak için buradayım."