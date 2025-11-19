İstismardan aranan firari hükümlü tutuklandı
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E.’yi düzenlenen ortak operasyonla yakaladı. A.E., adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Kaynak: DHA
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.