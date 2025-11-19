Giriş / Abone Ol
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E.’yi düzenlenen ortak operasyonla yakaladı. A.E., adliyeye sevk edilip tutuklandı.

  • 19.11.2025 10:00
Kaynak: DHA
İstismardan aranan firari hükümlü tutuklandı
Fotoğraf: DHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan firari hükümlü A.E. (39), yakalandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri ortak operasyonla 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

