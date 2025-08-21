İstismardan şeriat çağrısı çıkarttılar

Haber Merkezi

Konya’da 4 yaşındaki çocuğun istismara maruz kalmasına ilişkin olaya tepkiler sürerken iktidarın her koldan desteklediği gericiler, en ufak bir fırsatta laikliğe saldırmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise dün İstanbul’da yaşandı. Saraçhane eylemlerinde kız yurduna ve daha sonra LeMan Dergisi’nin binasına saldıran cihatçı terör örgütü Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) mensupları, Konya’daki istismar olayından ‘faydalanarak’ şeriat çağrısında bulundu.

İstanbul’da bulunan Galata Köprüsü’nde pankart açan İBDA-C’ciler açtıkları pankartla laikliği hedef alarak şeriat istedi. Söz konusu pankartta, "4 yaşındaki kıza tecavüz edeni acılı ailenin vergisiyle besleyen laik adalet sistemini değil nefesini kesecek şeriatı istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

LeMan Dergisi’nin temmuz ayı sayısında Muhammed peymgamberin çizildiği iddiası üzerine İBDA-C’ye yakınlığıyla bilinen Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı çağrısıyla LeMan’ın İstanbul Beyoğlu’ndaki binasına saldırıldı. Dergi çizime ilişkin, “Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber Efendimizin tasviri yoktur” açıklaması yapsa da İBDA-C’ciler binaya taş ve sopalarla saldırmaya çalıştı. Polis binanın önünü kapatmasıyla birlikte gericiler, “Şeriat taksimde düşmanları yenecek”, “Allaha Muhammed’e can kurban”, “Allahuekber” sloganları atarak ellerindeki şişeleri binaya doğru fırlattı.

ÖĞRENCİ YURDUNA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlayan eylemlerde protestoculara saldırmak için giden İBDA-C’ciler burada Şahzadebaşı Camii yakınında bulunan kız öğrenci yurduna saldırmak istedi. Buna göre, yurttaki öğrencilerin söz konusu gruba tepki göstermesi üzerine grup binaya saldırmak istedi. Polis, kız öğrenci yurduna saldırmaya çalışan İBDA-C’cileri alandan güçlükle uzaklaştırdı.

Gazeteci Nagihan Yılkın aktardığı görüntülerde ise grubun binaya bakıp tekbir getirdiği, küfürler ettiği, binaya girmeye çalıştığı görüldü. Öte yandan polis ise gruba sadece "Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına ya" sözleri ile “müdahale” etti.