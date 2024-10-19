Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstismarı örtbasa isyan

Dünya
  • 19.10.2024 06:00
  • Giriş: 19.10.2024 06:00
  • Güncelleme: 19.10.2024 07:02
Kaynak: Dış Haberler
İstismarı örtbasa isyan

DIŞ HABERLER

Pakistan’ın en kalabalık eyaleti Pencap’ta geçen hafta kadın bir öğrencinin üniversite kampüsünde cinsel saldırıya uğradığı iddiası üzerine başlayan öğrenci protestoları giderek büyüyor.

Yetkililerin “mağdurun ortaya çıkmadığını ve olayın doğrulanmadığını” açıklaması üzerine binlerce öğrenci sokaklara döküldü.

Öğrenciler, yetkililerin “olayı örtbas etmekle” suçlayarak birçok kentte protestolar başlattı. Polis öğrencilere sert müdahalede bulunurken yüzlerce gösterici gözaltına alındı.

Pencap İçişleri Bakanlığı tüm eğitim kurumlarını 2 günlüğüne kapattı.

BirGün'e Abone Ol