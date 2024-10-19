İstismarı örtbasa isyan
Kaynak: Dış Haberler
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Pakistan’ın en kalabalık eyaleti Pencap’ta geçen hafta kadın bir öğrencinin üniversite kampüsünde cinsel saldırıya uğradığı iddiası üzerine başlayan öğrenci protestoları giderek büyüyor.
Yetkililerin “mağdurun ortaya çıkmadığını ve olayın doğrulanmadığını” açıklaması üzerine binlerce öğrenci sokaklara döküldü.
Öğrenciler, yetkililerin “olayı örtbas etmekle” suçlayarak birçok kentte protestolar başlattı. Polis öğrencilere sert müdahalede bulunurken yüzlerce gösterici gözaltına alındı.
Pencap İçişleri Bakanlığı tüm eğitim kurumlarını 2 günlüğüne kapattı.