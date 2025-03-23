İstismarla suçlanan müftü tahliye edildi!
Eskişehir’de 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği suçlamasıyla tutuklanan Beylikova İlçe Müftüsü Yıldırım’ın ilk duruşmada serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
‘Çocuğa karşı cinsel taciz suçlaması’ ile BirGün haberleştirdikten sonra tutuklanan Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım’ın ilk duruşmada serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
İddiaya göre, Müftü İshak Yıldırım, kentteki bir imam hatip ortaokulunda din dersine girerken 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi kız çocuğuna istismar dolu mesajlar atmaya başladı. Çocuk, 7 Ocak 2025’te yaşadıklarını karakol ifadesinde anlattı.
BİRGÜN YAZINCA TUTUKLANDI
Mesajlarının çıktıları polise teslim edildi. Gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
BirGün’ün ortaya çıkardığı olayın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı müftünün tutuklandığını açıkladı. 11 Ocak 2025’te tutuklanan İshak Yıldırım’ın soruşturması davaya dönüştü.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
Davanın ilk duruşması, 21 Mart’ta Eskişehir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada İshak Yıldırım’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme aynı gün, Eskişehir L Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tahliye müzekkeresi yazarak, 69 gündür tutuklu olan İshak Yıldırım’ın tahliye edilmesini istedi.