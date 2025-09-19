İstismarla suçlanan müftüye ödül gibi ceza!

Eskişehir Beylikova müftüsü olduğu dönemde çocuğa karşı cinsel istismar ve taciz suçunu işlediği suçlamasıyla yargılanan İshak Yıldırım dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Yıldırım’a sadece cinsel taciz suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Müftü İshak Yıldırım, kentteki bir imam hatip ortaokulunda din dersine girerken 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi çocuğu cinsel istismar ve tacize maruz bırakmakla suçlandı. Çocuk, 7 Ocak 2025’te yaşadıklarını karakol ifadesinde anlattı. Gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BirGün’ün ortaya çıkardığı olayın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Ocak 2025’te müftünün tutuklandığını açıkladı.

ÇOCUĞU TÜRBEDE TACİZ ETTİ

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, İshak Yıldırım’a sahip çıkıp “Müftümüzün arkasındayız” diye açıklama yaptı. Tanıklar ise Müftü Yıldırım’ın öğrencileri gezi adı altında Battalgazi Türbesi’ne götürdüğünü ve orada da çocuğu taciz ettiğini anlattı.

69 GÜNDE TAHLİYE EDİLDİ

Ancak mahkeme, “Suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali olduğu” gerekçesiyle İshak Yıldırım hakkında 69 gün sonra tahliye kararı verdi. Mahkeme 21 Mart’ta Eskişehir L Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tahliye müzekkeresi yazdı.

IŞIK HIZINDA GÖREVE İADE

Dava devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı, açığa alınan İshak Yıldırım’ı göreve iade edip Sinop’a vaiz olarak görevlendirdi. Kararda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da imzasının yer aldığı görüldü. Ancak Sinop’ta düzenlenen eylemler ve protestolar nedeniyle bu karardan geri adım atıldı, Yıldırım göreve başlayamadı.

Skandallar zincirine imza atılan davanın üçüncü duruşması ise 11 Eylül 2025’te görüldü. Yıldırım, 14 yaşındaki kızını tanık olarak mahkemede dinlettirdi. Çocuk, “Babasının suçu olmadığını” söyledi, Yıldırım ise İstanbul’a taşındığını anlattı.

Savcılık mütalaasında ise "İshak Yıldırım’ın sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda bulunup çocuğa karşı zincirleme cinsel taciz suçunu işlediği" vurgulanarak 19 yıla kadar hapsi talep edildi. Savcı, “Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini” talep etse de Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oy birliğiyle Yıldırım’ın, yurtdışı çıkış yasağını, polis merkezine giderek imza atması şartıyla uygulanan adli kontrol kararını ve mağdur çocuğun ikametine 300 metreden fazla yaklaşmaması şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırdı.

SKANDAL KARAR

Yıldırım bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Yıldırım’a, zincirleme cinsel taciz suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verirken çocuğa karşı istismardan ise beraat kararı verdi.