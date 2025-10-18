İstisnalar bütçe açığından büyük

2026 yılına ilişkin bütçe teklifi Meclis’e sunuldu. 2026 yılı için bütçe giderleri 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirleri de 16 trilyon 216 milyar lira olarak öngörüldü. Bütçe açığının ise 2 trilyon 713 milyar lira, vergi gelirlerinin 15 trilyon 631 milyar lira olması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı konuşmalarda sık sık “Az kazanandan az, çok kazanan çok vergi alacağız” dese de 2026 bütçe teklifi iktidarın tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Toplumun geniş kesimleri yüksek vergiler altında ezilirken ayrıcalıklı azınlık vergi kıyakları ile ihya edilecek.

2026 yılında hükümet "vergi indirimi, muafiyeti, istisnası" adı altında sermaye kesiminden tahsil etmesi gereken toplamda 3 trilyon 597 milyar lira tutarında vergi gelirinden vazgeçecek.

Vazgeçilen vergilerin 1 trilyon 728 milyar 924 milyon lirasını gelir vergisi oluşturdu. Bu kalemin içerisinde ücretlerin asgari ücret kadar kısmının vergiden muaf tutulması da yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu kaleme dikkati çekmeye çalışarak “2026 yılında çalışanların gelirlerine 1 trilyon 92 milyar lira katkı sağlıyoruz” dedi.

Sadece sermayeye sağlanan kurumlar vergisi muafiyeti 768 milyar 68 milyon lira, KDV istisnaları 728 milyar 590 milyon lira, ÖTV istisnaları 91 milyar 717 milyon lira ve diğer muafiyetler 279 milyar 805 milyon lirayı buluyor.

KARADELİK GİBİ

2024’te 2 trilyon 210 milyar, 2025’te 3 trilyon 5 milyar lira olan vergi harcamaları 2026’da rekor kırarak 3 trilyon 597 milyara yükseliyor.

Gelecek yıllara ilişkin öngörülerin de yer aldığı bütçe teklifine göre 2027 yılında 3 trilyon 879 milyon lira, 2028 yılında ise 4 trilyon 187 milyar liralık vergiden vazgeçilmesi bekleniyor.