İSU açıkladı: Sapanca’dan su alımı durduruldu

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluğun yüzde 42 seviyesine ulaşmasıyla Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İSU) yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği ve mevsimsel yağış azlığına bağlı oluşabilecek su risklerine karşı sürdürülebilir ve bütüncül su yönetimi anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, yaz ve sonbahar aylarında yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle Yuvacık Barajı'ndaki doluluğun yüzde 2 seviyelerine kadar düşmesi sonucu uygulanan entegre kaynak yönetimi, alternatif su temin yöntemleri ve planlı işletme süreçleri sayesinde su arz güvenliğinin planlı kesintiler yapılmadan korunduğu kaydedildi.

Bu kapsamda, haziran itibarıyla Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajı'na takviye amaçlı su alımı yapıldığı, alınan önleyici tedbirlerle içme suyu temininde herhangi aksaklık yaşanmadığı aktarılan açıklamada, 2026 yılıyla etkili olan kar ve yağmurun katkısıyla barajdaki su seviyesinin yeniden yükselişe geçmesiyle su miktarının bugün itibarıyla 21 milyon 340 bin metreküpe ulaştığı ve doluluğun yüzde 42'ye çıktığı belirtildi.

Doluluktaki artışla takviye amacıyla Sapanca Gölü'nden ve derin kuyulardan yapılan su temininin dün itibarıyla durdurulduğu bildirilen açıklamada, İSU Genel Müdürlüğünün baraj doluluk oranlarını ve meteorolojik verileri düzenli takip ettiği, tüketim projeksiyonları ve iklim senaryoları dikkate alınarak su yönetiminin sürdürüldüğü, baraj rezervleri, yeraltı su kaynakları ve Sapanca Gölü'nün entegre şekilde işletildiği anlatıldı.

Açıklamada, yağışların devam etmesiyle barajdaki dolululuğun daha da artmasının beklendiği belirtilerek, tüketicilere suyu tasarruflu ve bilinçli kullanma çağrısında bulunuldu.