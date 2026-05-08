İsveç devi Türkiye'den çekiliyor: 2 bin 200 kişi işten çıkarılacak

Dünya devi Autoliv, "verimlilik" ve "yapılandırma" bahanesiyle Türkiye'deki dört fabrikasını kapatma kararı aldı.

Sürecin 2028'e kadar sürmesi ve kademeli olarak yaklaşık 2 bin 200 işçinin işten çıkarılması bekleniyor.

1984 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren şirket Türkiye'de direksiyon, hava yastığı ve emniyet kemeri üretimi yapan operasyonların kademeli olarak durdurulacağı ve üretimin EMEA bölgesindeki diğer mevcut tesislere kaydırılacağını bildirdi.

DOLAR 53 TL'YE SABİTLENECEK

Şirketin açıklamasına göre işçilere ödenecek tazminatlar da hesaplandı. Autoliv, 2 bin 200 işçinin işine son vermenin maliyetini yaklaşık 142 milyon dolar olarak öngördü. Bu bütçeyi planlarken bugün 45 TL seviyesinde olan dolar kurunu 53 TL olarak baz aldığını açıkladı.

Buna göre dolar kuru üretimin duracağı 2028 yılının 6'ncı ayında 53 TL olarak kabul edilecek. O döneme kadar yaşanacak ve bu rakamı geçecek muhtemel bir kur yükselişinde işçilerin kayıp yaşamaması için yeni düzenleme gerekecek.