İsveç Milli Takımı'nda Tomasson dönemi sona erdi

İsveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jon Dahl Tomasson'un görevine son verildiği açıklandı.

Spor
  • 14.10.2025 16:42
  • Giriş: 14.10.2025 16:42
  • Güncelleme: 14.10.2025 16:44
Kaynak: AA
İsveç Milli Takımı'nda teknik direktör Jon Dahl Tomasson'un görevine son verildi.

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Danimarkalı çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Kariyerinde Excelsior, Roda, Malmö ve Blackburn Rovers'ta görev yapan Tomasson, Şubat 2024'te İsveç'in başına geçmişti.

Tomasson yönetimindeki İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda çıktığı 4 maçta bir puan elde ederek son sırada yer aldı.

