İsveç, NATO'nun Baltık Denizi'ndeki operasyonuna katkı sağlayacak

NATO'nun son üyesi İsveç, telekomünikasyon kablolarının bağlantısında kesintiler yaşanan Baltık Denizi'nde "su altı altyapısına yönelik sabotajlara karşı İttifak'ın yürüteceği operasyona katkı vereceğini bildirdi.

İsveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya ile Estonya arasındaki elektrik şebekesinde ve Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarının bağlantısında yaşanan kesintilerin ardından NATO'nun bu bölgede askeri varlığını artıracağı ve bu kapsamda devriye başlatacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, "kritik su altyapısına yönelik sabotajları ve diğer hibrit faaliyetlerle mücadeleyi" amaçlayan NATO operasyonuna İsveç birliklerinin de katılacağı duyuruldu.

İsveç Silahlı Kuvvetlerinin 3 savaş gemisi ve ASC 890 gözetleme uçağıyla, İsveç Sahil Güvenliğinin ise 4 gemiyle operasyona katkıda bulunacağı bildirilen açıklamada, ilave 7 geminin de hazır bekleyeceği belirtildi.