İsveç, Norveç ve Finlandiya'da 'savaşta sağ kalma' broşürleri dağıtılıyor

Norveç, Finlandiya ve İsveç, vatandaşlarını "savaş ya da diğer beklenmedik kriz durumlarına karşı" bilgilendirmek amacıyla broşürler paylaşmaya başladı.

BBC'nin haberine göre üç Nordik ülkesi, dijital ve fiziksel kullanıma uygun hazırlanan "kriz anlarına hazırlık" kitapçıklarını vatandaşlarına sundu.

Norveç'te vatandaşları "aşırı hava olayları, savaş ve diğer tehlikelere" karşı hazırlıklı olmaya çağıran hükümet, gönderdiği broşürlerde kriz anlarında kullanılmak üzere evde bulundurulması gereken malzemeler ve gıda stokları listelerine yer verdi.

Norveç Sivil Koruma Direktörlüğü (DSB) yetkilisi Tore Kamfjord, yaptığı açıklamada, Norveç'te her haneye birer kopya olmak üzere toplam 2,2 milyon kitapçık gönderdiklerini belirtti.

Yönetimin 2018'de de benzer bir uygulama yaptığını kaydeden Kamfjord, iklim değişikliği ile aşırı hava olayları riskinin artması nedeniyle broşürlerde güncellemeye gidildiğini anlattı.

Finlandiya hükümeti de "beklenmedik olaylara ve krizlere hazırlık" konulu tavsiyelerini çevrim içi yayımladı. Paylaşılan dijital kitapçığın askeri çatışmalara ayrılmış bölümünde silahlı saldırı durumunda Helsinki makamlarının buna nasıl karşılık vereceğine değinildi.

Nordik ülkesi İsveç'te de milyonlarca vatandaş, "savaş ya da diğer beklenmedik krizlere" karşı nasıl hazırlık yapacaklarını anlatan broşürler almaya başladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın değişen seyrine göre yakın zamanda güncellenen "Kriz ya da Savaş Anında" adlı broşürün ilk baskısı, İkinci Dünya Savaşı esnasında yapılmıştı.