İsveç, Rusya'nın petrol tankerine el koydu

İsveç makamlarınca, Baltık Denizi'nde petrol sızıntısına neden olduğundan ve Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğundan şüphelenilen bir tankere el konulduğu belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre İsveç Sahil Güvenlik'e ait uçak, Gotland Adası'nın doğusunda 12 kilometrelik bir petrol sızıntısı tespit etti.

Sızıntının kaynağı olduğundan şüphelenilen bir petrol tankeri tespit eden yetkililer, tankerin Avrupa Birliği (AB) yaptırım listesinde olduğunu, bayrak durumu konusunda da belirsizliklerin bulunduğunu belirledi.

Yetkililer, tankerin İsveç'in son bir ayda müdahale ettiği ve Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğundan şüphelenilen önceki gemilerle aynı model olduğunu saptadı.

İsveç Sahil Güvenlik ekipleri, polisle birlikte sabah saatlerinde "Flora 1" adlı tankere el koydu.

Tanker, Sierra Leone'de kayıtlı olsa da gerçekte hangi ülkeye ait olduğu belirsizliğini koruyor.

Petrol sızıntısı nedeniyle çevre suçu şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar kimse gözaltına alınmadı ancak mürettebattan bir kişinin sorgulanacağı bildirildi.

Petrolün şu an için kıyıya ulaşması yönünde acil risk bulunmadığı ancak en az 2 bin litre petrolün denize yayıldığı kaydedildi.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli gölge filo" kullanmakla suçluyor.

AB ülkeleri, Rusya'nın "gölge filosu"nu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.