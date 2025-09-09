Giriş / Abone Ol
İsveç Sağlık Bakanı Lann, göreve başladığı gün basın toplantısında fenalaştı

İsveç’in yeni Sağlık Bakanı Elisabet Lann kendisinin kamuoyuna tanıtıldığı ilk basın toplantısında fenalaşarak bayıldı.

Dünya
  • 09.09.2025 21:32
  • Giriş: 09.09.2025 21:32
  • Güncelleme: 09.09.2025 21:35
Kaynak: ANKA
FOTOĞRAF: ANKA

İsveç’te görevine bugün başlayan yeni Sağlık Bakanı Elisabet Lann, bakan olarak katıldığı ilk basın toplantısında fenalaşarak yere yığıldı.

Kendisine hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin ardından kısa süre sonra yeniden salona gelen Lann, durumun kan şekerinin düşmesinden kaynaklandığını açıkladı.

