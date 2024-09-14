İsveç'te göçmenlere ‘evine dön’ rüşveti

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsveç’te aşırı sağın desteklediği sağ koalisyon hükümeti, göçmen düşmanı uygulamalarına hız veriyor. İsveç hükümeti, ülkelerine gönüllü dönmeyi kabul eden göçmenlere 350 bin kron (1,15 milyon TL) ödemeye yapılmasını planladığını bildirdi. Hükümet, daha önce de kamu çalışanlarına kayıtsız göçmenleri ihbar etme zorunluluğu getiren tartışmalı “muhbirlik yasasını” yürürlüğe sokmayı planlıyordu.

“Göç politikamızda bir paradigma değişiminin ortasındayız” diyen Göç Bakanı Johan Forssell’in açıkladığı plana göre 2026’dan itibaren vatandaşı oldukları ülkeye geri dönmeyi seçenlere yaklaşık 30 bin avro veya 350 bin İsveç kronu ödeme yapılacak.

Halihazırda yürürlükte olan uygulamaya göre ülkesine dönmeyi kabul eden göçmen yetişkinlere 10 bin kron (33 bin lira), çocuklara 5 bin kron (18 bin lira), aile başınaysa en fazla 40 bin kron (132 bin lira) yani 3 bin 500 avro ödeme yapılıyor.

HİBE ARTIRILDI

İktidarı dışarıdan destekleyen ve kökenleri Nazilere dayanan aşırı sağcı İsveç Demokratları partisinin parlamento üyesi Ludvig Aspling, "Hibe, 1984'ten beri var fakat çoğu kişi bilmiyor. Nispeten az sayıda insan başvuruyor” dedi. Bakan Fossell, 2023 yılında sadece bir kişinin 10 bin kronluk hibeyi kabul ettiğini söylerken Aspling, yeni hibe miktarının artmasıyla “daha fazla göçmenin ilgi göstereceğini” söyledi. Bazı uzmanlar ise hibedeki artışın göçmenlere “yanlış sinyal vereceğini” ve ülkenin halihazırda zorlandığı entegrasyon çabalarını zorlaştıracağını belirtiyor.

Son yıllarda Avrupa’da aşırı sağın yükselişinden nasibini alan İsveç’in muhafazakâr Başbakanı Ulf Kristersson, 2022'de İsveç Demokratları tarafından desteklenen azınlık bir koalisyon hükümeti ile iktidara geldi ve göçmenlere yönelik sert önlemler alacağını vadetti. İsveç Demokratları, son seçimde yüzde 20,5 oyla ülkenin ikinci en büyük partisi olmuştu.

MUHBİRLİK YASASI

Hükümet, aşırı sağcı partinin 2022’de iktidara gelirken destek şartlarından biri olan ve “muhbirlik yasası” olarak adlandırılan yasa tasarısı için çalışmalara hız vermişti. Tasarı, ırkçılığı körükleyeceği ve göçmenlerin sorunlarını derinleştireceği gerekçesiyle geniş bir kesimin muhalefeti ile karşı karşıya.