İsveç'te okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

İSVEÇ, (DHA) - İSVEÇ'te bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

İsveç polisi, Örebro kentinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerinin sayısının 11’e yükseldiğini açıkladı. Başbakan Ulf Kristersson, başkent Stockholm'ün 200 kilometre batısındaki Örebro'daki bir okulda meydana gelen saldırıyı ‘İsveç tarihindeki en kötü toplu silahlı saldırı’ olarak nitelendirdi.

Polis, şüphelinin hayatını kaybedenler arasında olduğunu ve tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğünü kaydederek, saldırının sebebinin belirsizliğini koruduğunu bildirdi.