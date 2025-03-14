İsveç'te okullarda akıllı telefonlar yasaklandı

İsveç'te okullarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı.

İsveç Eğitim Bakanı Lotta Edholm, düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklandığını duyurdu.

Sınıfa girmeden önce öğrencilerin cep telefonlarının toplanıp bir kasaya kilitlenerek saklanacağını belirten Edholm, öğretmenlerin ise cep telefonlarını kendilerinin uygun bulduğu bir yere bırakarak ders boyunca kullanmayacağını ifade etti.

Edholm, okullarda akıllı cep telefonu yasağı uygulamasının 1 Temmuz 2026'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

2024 yılının Eylül ayında Hollanda da ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da akıllı telefon kullanımı yasaklanmıştı.