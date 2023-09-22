İsveç'te restorana silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İsveç'in Sandviken kentine bağlı bir kasabadaki restorana dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İsveç'te bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İsveç'in Sandviken kentinin doğusundaki küçük bir kasabada bulunan restorana dün silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın tek başına hareket ettiği olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Stockholm'ün 190 kilometre kuzeyindeki Sandviken kentine bağlı kasabada yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin 70 yaşlarında diğerinin 20'li yaşlarında, yaralıların ise restoranda bulunan müşteri olduğu aktarıldı.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ölenlerden 20'li yaşlardaki kişinin asıl hedef olduğuna inanıyoruz. Diğer 3 kişinin de orada tesadüfen olduğunu düşünüyoruz" dedi. Sözcü, saldırganın suç çetesiyle bağlantıları olabileceğini bildirirken, konuya ilişkin detaylı açıklama yapmadı.

Saldırgan ise henüz yakalanmadı.