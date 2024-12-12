İsveç'te uzatmada galibiyeti kaçıran Galatasaray, Avrupa'da namağlup ünvanını korudu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında konuk olduğu İsveç temsilcisi Malmö ile 2-2 berabere kalarak namağlup ünvanını korudu.

Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maçın 24. dakikasında Erik Botheim'ın attığı golle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, 43. dakikada Elias Jelert'in ayağından bulduğu golle 1-1 beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada ikinci yarının ilk bölümünde etkili bir oyun sergileyen Galatasaray, 56. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 üstünlük kurdu. Son anlarında baskı yiyen sarı-kırmızılı ekip, 90+2. dakikada Sergio Pena'nın golüne engel olamayınca sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde 3. beraberliğini yaşadı. Üç de galibiyeti bulunan ve yoluna namağlup devam eden Galatasaray, puanını 12'ye yükseltti. Malmö ise puanını 4'e çıkardı.

- Puan kayıpları deplasmanda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda yaptığı 3 maçı da kazanamadı.

Avrupa Ligi'nde sahasında PAOK, Elfsborg ve Tottenham'ı yenerek iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda RFS ve AZ Alkmaar maçlarının ardından Malmö müsabakasını da kazanamadı. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerinin üstünlük kurmasına engel olan Galatasaray, üç mücadeleden de beraberlikle döndü.

- Son 4 maçta geri düşmesine rağmen yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçta ilk golü yemesine rağmen mağlup olmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen "Cimbom", üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu. Daha sonra ligde Net Global Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, 1-0 geri düştüğü müsabakayı 3-2 kazandı.

Son olarak Malmö karşısında yine ilk golü yiyen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.

- Son 18 resmi maçta yenilmedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

- Avrupa Ligi'nde son 20 maçın 18'ini kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 9'undan beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" bu süreçte sadece 2 kez mağlup oldu.

- "Kupa 2"de 100. kez sahaya çıktı

Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın 2 numaralı futbol turnuvasında "dalya" dedi.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı takımı Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 100 maça ulaştı.

Söz konusu müsabakalarda 40 galibiyet, 26 yenilgisi bulunan Galatasaray, 34. kez de berabere kaldı.

Galatasaray, "Kupa 2"de attığı 161 gole karşılık 130 gol yedi.

- Jelert, ilk golünü attı

Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sezon başında Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, çoğunluğu sonradan girdiği 12 Süper Lig ile 6 Avrupa kupası maçında oynadı.

21 yaşındaki futbolcu, Malmö maçının 43. dakikasında sarı-kırmızılı forma altındaki ilk golünü attı.

- Avrupa golcüsü Yunus durdurulamıyor

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı.

"Kupa 2"de bu sezon ilk 4 maçta birer kez fileleri havalandırarak önemli bir seri yakalayan Yunus, beşinci haftadaki AZ Alkmaar maçını boş geçti. Malmö mücadelesiyle bir maç aradan sonra gollerine devam eden 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 5, toplamda ise 8. kez tabelayı değiştirdi.

- Sanchez sakatlandı

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan tecrübeli stoper, 32. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı. Bu değişikliğin ardından sarı-kırmızılı ekip, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu'dan oluşan üçlü savunmaya döndü.