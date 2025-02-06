İsveç yasta: 11 ölü

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İsveç yakın tarihinin en büyük katliamıyla sarsıldı. Örebro kentinde yetişkinlerin eğitim gördüğü Risbergska Lisesi’ni basan silahlı saldırgan çevreye ateş açtı. Saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 35 yaşındaki erkek saldırganın da ölenler arasında bulunduğu ifade edildi. Örebro Polis Şefi Roberto Eid Forest, saldırının terör saikli olduğunu düşünmediklerini söyledi.

EN BÜYÜK KATLİAM

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Adalet Bakanı Gunnar Strömmer bir basın toplantısı düzenledi. Saldırı haberini "büyük bir üzüntüyle" öğrendiğini kaydeden Başbakan Kristersson, "Olmaması gereken şey oldu. Bugün tamamen masum insanlara yönelik vahşice ve ölümcül bir şiddete tanık olduk. Bu, İsveç tarihinin en kötü katliamı. Mağdurlar, onların arkadaşları, yakınları ve ailelerinin yanındayız" dedi. Bakan Strömmer ise saldırıyı "toplumu derinden sarsan bir olay" olarak nitelendirerek, "Başka ülkelerde korku türünde okuduğunuz ama İsveç’te asla olmayacağını düşündüğünüz bir şey” dedi.