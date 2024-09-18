İsveçli bakanları Ankara'ya getiren uçak teknik arıza nedeniyle geri döndü

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Adalet Bakanı Gunnar Strummer’i Ankara'ya götürmek için havalanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle Stockholm Arlanda Havalimanı'na geri döndüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Richard Wahlström, yaptığı açıklamada, Dışişleri ve Adalet Bakanlarının içinde olduğu, Ankara'ya gitmek için havalanan uçağın teknik bir arıza nedeniyle geri döndüğünü belirtti.

Wahlström, "Teknik arıza nedeniyle alınan bir güvenlik önlemiydi ve yolcular veya mürettebat için acil bir tehlike oluşturmuyordu. Terörizme ve organize suça karşı işbirliği de dahil olmak üzere birçok önemli konunun tartışılacağı Ankara'daki toplantı sabırsızlıkla bekleniyordu. En kısa sürede yeni bir toplantı gününün ayarlanması için çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK MEKANİZMASI TOPLANTISI YAPILACAKTI

Türkiye ile İsveç arasında bakanlar düzeyinde Güvenlik Mekanizması Toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard'ın başkanlık edeceği toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İsveç Adalet Bakanı Strummer da katılacaktı.

İlk kez düzenlenecek Güvenlik Mekanizması Toplantısı, iki ülke kurumları arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi bakımından önem taşıyordu.

ÜÇLÜ MUTABAKAT ZAPTI

İsveç ve Finlandiya, 18 Mayıs 2022'te NATO'ya üyelik başvurusunda bulunurken, 28 Haziran 2022'de düzenlenen NATO Madrid Zirvesi kapsamında, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, bu ülkelerin "terörle mücadele ve savunma sanayisi alanlarındaki taahhütlerini" kapsayan Üçlü Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.