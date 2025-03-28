İsveçli gazeteci Medin, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla tutuklandı

İsveçli yayın organı Dagens ETC'nin Türkiye'de gözaltına alındığını ve kendisinden haber alınamadığını duyurduğu İsveçli gazeteci Joakim Medin'in tutuklandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Medin, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde belediye binası önünde PKK tarafından düzenlenen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bir maketin asılığı eyleme ilişkin 13 Ocak 2023'te başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Medin, dün ülkeye giriş yaptığının tespit edilmesiyle İstanbul'da gözaltına aldı.

İstanbul'da, tercüman ve avukatın da aracılığıyla video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

DAGENS ETC AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dagens ETC, bugün açıklama yaparak Joakim Medin'in akıbetinin bilinmediği belirtmiş ve İsveç hükümetinden Medin'in dönüşüyle ilgili yardım talep etmişti. Açıklamada, şu ifadelere yer vermilmişti:

"Joakin Medin, günlük gazete Dagens ETC'ye düzenli olarak katkıda bulunan bir yazardır ve birkaç yıldır düzenli olarak Türkiye hakkında haberler yapmaktadır. Onun nerede ve nasıl olduğunu henüz bilmiyoruz ve İsveç hükümetinden Joakim'i eve getirmemize yardımcı olmak için harekete geçmesini rica ediyoruz.

Daha fazla yorum için lütfen baş editör Andreas Gustavsson ile +46 848 5715 numaralı telefondan veya andreas.gustavsson@etc.se adresinden iletişime geçin."

Swedish journalist Joakim Medin has been detained in Turkey after arriving in Istanbul on Thursday to report on the protests. We do not as yet know where or how he is, and are imploring the Swedish government to take action to help get Joakim home. https://t.co/RYXhbSbNcN — Dagens ETC (@ETC_redaktionen) March 28, 2025



