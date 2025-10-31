İsveçli Tesla işçileri dayanışmayla güçlendi

Emek Servisi

İsveç’te otomotiv devi Tesla’nın çalışanları, şirketin toplu iş sözleşmesi imzalamayı reddetmesi üzerine greve gitti. İsveç’in ana sendikalarından IF Metall tarafından örgütlenen grev, Tesla çalışanları için daha iyi çalışma koşulları talep ediyor. İsveç’te sektördeki çoğu şirket, çalışanların ücret ve çalışma koşullarını düzenleyen toplu iş sözleşmelerini imzalamış durumda.

Başlangıçta Tesla’nın atölyelerinde başlayan direniş, destek eylemleriyle büyüdü. Diğer sektörlerden sendikalar da dayanışma amacıyla Tesla ile olan işlerini durdurma kararı aldı. Tesla araçlarının limanlardan boşaltılmaması, şirketin çöp atıklarının toplanmaması, bayilerine posta dağıtımının yapılmaması eylemleri başlatıldı. Tesla yönetimi, grev ve destek eylemlerine rağmen toplu iş sözleşmesi imzalamaya yanaşmıyor.

Şirket, mevcut çalışan koşullarının zaten yeterli olduğunu iddia ediyor. İsveç işçi sınıfı, sadece Tesla değil tüm fabrikalarda koşulları kökten değiştireceğine inandığı grevde ısrarcı. Emek dostları, Tesla’ya masaya oturma çağrısı yapmaya devam ediyor.