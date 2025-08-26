İsveçli yetkililerin NATO başvurusuna dair gizli belgeleri havalimanı tuvaletinde unuttuğu ortaya çıktı

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili kısmen gizli belgelerin bulunduğu bir dosyanın, Kasım 2022'de Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda bir yetkili tarafından unutulduğu ve havaalanı tuvaletinde bir temizlik görevlisi tarafından bulunduğu ortaya çıktı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye gezisine götürdüğü belgelerin kopyalarının bulunduğu klasörde, Türkiye ile ilgili bilgilerin de yer aldığı belirtildi.

İsveç basınında yer alan haberlere göre, Kasım 2022'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un ülkesinin NATO üyelik başvurusu döneminde Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından, Kristersson'a ait bir dosya, Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda bir tuvalette unutuldu. Bir hükümet yetkilisi tarafından unutulan dosyayı temizlik personelinin bulduğu belirtildi.

Türkiye ile İsveç arasındaki müzakereleri içeren, kısmen gizlilik kapsamında olan belge ve konuşma notlarının yer aldığı bildirilen dosyaya ilişkin, Hükümet Ofisi'nin bu belgelerin "güvenlik koruması" gerektiren bilgiler içermediği yönünde bir değerlendirme yaptığı, bu nedenle olayla ilgili bir güvenlik hasar değerlendirmesi ya da polis güvenlik birimine bildirim yapılmadığını açıkladığı aktarıldı.