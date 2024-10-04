İsveç’te İsrail’i destekleyen Bakan’a domatesli protesto: Koşarak uzaklaştı

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, parlamentoda yaptığı konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domatesli protesto uğradı.

İsveç parlamentosunda "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı işgaline" bir yıl içinde son vermesini talep eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla ilgili oturum düzenlendi.

Oturum sırasında söz alan Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domates fırtlatıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Stenergard, protesto nedeniyle parlamentoyu koşarak terk etti. Protestonun ardından açıklama yapan Stenergard, "Üzerinize bir şeyler fırlatılmadan parlamentoda tartışma yapabilmelisiniz. Bu demokratik müzakerenin temelidir" dedi.

İsveç medyasında yer alan haberlerde, fırlatılan domateslerin torba içinde olduğu ve Stenergard'ın iki sıra arkasına düştüğü aktarıldı. Haberlerde, 3 kişinin parlamento güvenliği tarafından gözaltına alındığı ve polise teslim edildiği ifade edildi.

Haberde, ayrıca, bir kişinin "İsrail'i durdurun, onlar terörist", bir başka kişinin de "Korkak kaçıyor" diye bağırdığı ifade edildi.

BAŞBAKAN'DAN 'ÖNLEM' ÇAĞRISI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunarak, parlamentoda güvenliğin sağlanması için “güçlü önlemler” alınmasını istediğini belirtti.