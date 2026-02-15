İsveç’te Kuzey Işıkları görüldü: Gökyüzünde şölen

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), İsveç’in kuzey bölgesinde yer alan Umea kenti yakınlarındaki Backsjön bölgesinde gözlemlendi.

Gece saatlerinde ortaya çıkan doğa olayı sırasında gökyüzünde yeşil ve mor tonlarının hâkim olduğu ışık hareketleri görüldü.

Bölgedeki doğa gözlemcileri ve fotoğrafçılar, açık hava koşullarının etkisiyle ışıkların net şekilde izlenebildiğini belirtti.

Kuzey Işıkları, Güneş’ten yayılan yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanına girerek atmosferdeki gazlarla etkileşime girmesi sonucu oluşuyor. Bu etkileşim sırasında ortaya çıkan enerji, gökyüzünde farklı renklerde ışımalar olarak görülüyor.

Bilim insanları, bu tür doğa olaylarının özellikle kutup bölgelerine yakın enlemlerde daha sık gözlemlendiğini ve güneş aktivitesinin arttığı dönemlerde görünürlüğün güçlendiğini ifade ediyor.