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İsveç’te raydan çıkan tramvay pizzacıya çarptı: 8 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.06.2025 11:18
  • Giriş: 20.06.2025 11:18
  • Güncelleme: 20.06.2025 11:18
Kaynak: İHA
İsveç’te raydan çıkan tramvay pizzacıya çarptı: 8 yaralı

İsveç’in Göteborg kentinde raydan çıkan bir tramvayın pizza dükkanına çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
İsveç’in güneybatısındaki Göteborg kentinde yerel saatle 00.49 sıralarında bir tramvay raydan çıkarak pizzacıya çarptı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada vatman dahil olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralıların tramvayda, kaldırımda ve pizzacıda oldukları belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, tramvayın hızının yüksek olduğu aktarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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