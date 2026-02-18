İsveç’ten dikkat çeken ada 'kampanyası': Milyarderlerin başvurması yasak

İsveç turizm tanıtım kurumu Visit Sweden, doğayla iç içe yaşamı teşvik etmek amacıyla dikkat çekici bir kampanya başlattı. “Your Swedish Island” adlı proje kapsamında seçilecek 5 kişiye ülkenin farklı bölgelerinde bulunan küçük adalarda bir yıl boyunca yaşama deneyimi sunulacak.

Ancak kampanya kapsamında adaların mülkiyeti katılımcılara verilmeyecek.

euronews'in haberine göre; seçilen kişiler adaların “resmi koruyucusu” olarak bir yıl boyunca kullanım hakkına sahip olacak. Bu süre içinde kamp kurabilecek, yüzebilecek ve doğada zaman geçirebilecek olan katılımcıların çevreye ve yaban hayatına zarar vermemesi şartı aranacak.

KAMUSAL ERİŞİM HAKKI GEÇERLİ OLACAK

İsveç’te yürürlükte bulunan “kamusal erişim hakkı” yasası nedeniyle adaların tamamen kapatılması da mümkün olmayacak; diğer ziyaretçiler adaya girebilecek veya adadan geçebilecek.

Kampanya kapsamında Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen ve Marsten adlı beş ada için başvuru alınacak.

Kazananlara iki kişi için İsveç’e gidiş-dönüş seyahati de sağlanacak.

Projeye katılmak isteyenlerin bir dakikayı geçmeyen bir video hazırlayarak neden bir adayı hak ettiklerini anlatmaları gerekiyor.

Başvuruların 17 Nisan 2026’ya kadar yapılacağı, kazananların ise mayıs ayında açıklanacağı bildirildi.

Kampanyanın en dikkat çeken şartlarından biri ise milyarderlerin programa kabul edilmeyecek olması oldu. Visit Sweden, bu kararı “lüksün maddi zenginlik değil, doğada sadelik ve özgürlük olduğu” anlayışıyla aldıklarını açıkladı.