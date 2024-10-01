İşveren greve karşı jandarmalı barikat kurdu

Emek Servisi

As Plastik’te grev, jandarma ve özel güvenlikle kırılmaya çalışıldı. İstanbul Hadımköy’de Petrol-İş’te örgütlü işçilerin başlattığı grev 12’nci gününü geride bıraktı. İşveren grevi kırmak için rüşvete sarıldı. Çalışmaya devam etmeleri karşılığında grev kırıcı işçilere maaş zammı ile beraber bir maaş ikramiye teklif edildi.

Petrol-İş İşyeri Temsilcisi Savaş Çakmak, “Arkadaşlarımızı defalarca uyardık, grev kırıcılık yapmamalarını istedik. Servisleri fabrika önüne sokmama kararı almıştık” dedi. Fabrikaya ayrıca, 15 kişilik bir özel güvenlik ekibi de alındı. Jandarma ve özel güvenlik, grev çadırı ile fabrika girişi arasında barikat kurdu. Çakmak, “İşveren istediğinde jandarmayı özel güvenliği gibi fabrika önüne yığabiliyor. Biz grev kırıcılığa engel olmak için çabalamaya devam edeceğiz” diye konuştu.