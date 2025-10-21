İşveren kaçıyor, işçi direniyor

İlayda SORKU

TPI Kompozit fabrikalarında çalışan işçiler, haklarını savunmak için direnişi sürdürüyor. Fabrikanın el değiştirmesi ve toplu işten çıkarmalarla karşı karşıya kalan işçiler mücadeleyi büyütüyor. Petrol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Cem Turan, işçilerin emeğinin gasp edilmesine izin vermeyeceklerini ve sürecin hukuksal zeminde takip edildiğini söyledi.

Turan, fabrikalarda yaklaşık 2 bin 800 işçinin etkilendiğini, sendikal faaliyet kapsamında ise 2 bin 300 işçinin haklarının doğrudan risk altında olduğunu belirtti. Fabrikanın ani el değişimi ve işten çıkarmaların işçileri belirsizlik içinde bıraktığını aktaran Turan, “TPI devre dışı bırakıldı ama üretim sürecek. Yeni üretici devreye girmeden işçilerin mağdur olmaması gerekiyor. Karşımızda hukuksuz bir lokavt var, işçilerin hakları gasp edilmek isteniyor” dedi.

Çıkış bildirisinin 9 Eylül–11 Ekim 2025 tarihlerini kapsayan bir aylık süreci başlattığını ifade eden Turan, “Bu süreçte işçileri parasız, ihbarsız göndermelerini engelleyecek adımlar olabilir. Bakanlık yetkilileri konuyu araştırıyor ve ilgili tüm bakanlıkların devreye girmesi gerektiğini söyledi” dedi.

Turan, işçilerin emeğine değer verilmediğini ise şu ifadelerle vurguladı: “Türkiye’de üretim yaptılar, kazandılar ama işçilerin haklarını vermeden çekip gitmek istiyorlar. Bu yalnızca TPI sorunu değil, Türkiye işçi sınıfının sorunu. Yarın başka işverenler de sorumluluk bırakmadan gidebilir; bunu engellemek zorundayız.”

Hem Ankara’da hem İzmir’de süreci takip edecek eylemler planladıklarını aktaran Turan, özellikle kıdemi yüksek işçilerin durumunun hassas olduğunu, mücadeleyi sürdüreceklerini ve tüm işçilerin haklarını almasını hedeflediklerini söyledi. Turan, sözlerini “Amacımız mağduriyet yaşanmadan, herkesin emeğinin karşılığını alarak bu süreci atlatmak” ifadeleriyle sonlandırdı.