İşveren kölelik şartına zorluyor

Ebru ÇELİK

Susurluk’ta faaliyette olan Setra Yapı Anonim Şirketi’ne ait taşocağında çalışan işçilere aylardır maaş yatmaması ve buna rağmen kötü koşullarda çalıştırmalarına işçilerden tepki yağdı. Ceylan “Çözümü bankada, en sonunda da istifada buldum” dedi.

Balıkesir’in Susurluk İlçesine bağlı Söve ilçesinde faaliyette olan Setra Yapı şirketi, geçtiğimiz eylül ayından bu yana çalıştırdığı yaklaşık 20 işçinin maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Maaşlarını alamayan işçiler İnşaat İş Sendikası’nda örgütlendiklerini ve şirketten adım beklediklerini söyledi.

Haftanın 7 günü çalıştıklarını söyleyen işçi Mehmet Ceylan, “İzin günümüz yoktu. Sabah 7 akşam 6 çalışıyorduk. Yemek saatimiz 12 olmasına rağmen biz akşama doğru yemek yiyorduk” dedi.

Maaşını alamayan kendisinin ve diğer işçilerin bir kısmının pes ederek iş bıraktıklarını aktaran Ceylan, “Bugün bugün, yarın yarın diye diye oyaladılar bizi. Hala maaşımızın yatmasını bekliyoruz ancak, bana sadece eylül ayı maaşı yattı. Bildiğim kadarıyla diğer arkadaşlarımın da durumu aynı” ifadelerini kullandı.

Maaş alamadığı süreçte epey zorlandığını aktaran Ceylan, “Aylar parasız pulsuz geçince çözümü bankada en sonunda da istifada buldum. Kredi kartları, nakit avans derken hem şirkete hem bankalara çalıştım. Benimle beraber en az 15 işçi var aynı durumu yaşayan. Bu ocakta çalışan herkesin çoluğu çocuğu var. İşverenlerin tek isteği köle gibi çalışıp, ne para ne de yan beklememiz.”