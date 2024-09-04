İşveren tehdit de etse plastik işçileri bir arada

Emek Servisi

İstanbul Hadımköy'de bulunan As Plastik'te işten çıkarılan işçilerin bir önceki gün başlattığı eylem dün de devam etti. Türk-İş'e bağlı Petrol-İş'te örgütlü işçiler toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine grev kararı alan 4 işçinin işten çıkarılması ile başlayan direnişe, diğer işçiler de destek verdi.

Kod-46 ve Kod-49 ile işten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatı hakları da gasbedildi. 2'nci gününü tamamlayan direnişte fabrika önünde çadır kuran işçileri, öğle arasına çıkan çalışma arkadaşları ziyaret etti. As Plastik'te işverenin işten çıkarma tehdidine rağmen işçiler, molalarının tamamını direnen çalışma arkadaşları ile beraber geçirdi.

İşçiler, "Bıçak kemikte, grev kapıda" sloganları ile direnişe devam etti. İşçiler, 19 Eylül'de tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tamamlanması ve işten çıkarılan arkadaşlarının işe iade edilmesi talebi ile greve başlayacak.